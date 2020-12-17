Зеленский рассказал, как Украине получить План действий по членству в НАТО

Президент заявил о достижении успеха в отношениях с Альянсом.

Зеленский рассказал, как Украине получить План действий по членству в НАТО
Фото: president.gov.ua

У Украины есть шанс получить План действий по членству в НАТО. Для этого украинские дипломаты и военные должны работать не только в штаб-квартире альянса, но и в других его структурах.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

«Я хочу видеть украинских дипломатов, военных не только в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, но и во всех структурах партнерства НАТО. Только так мы имеем шансы восстановить заседание комиссии Украина-НАТО на высоком уровне или получить решение Альянса по приглашению Украины к Плану действий по членству (ПДЧ)», - подчеркнул глава государства.

В то же время Зеленский напомнил, что Украине удалось получить статус «партнера НАТО с расширенными возможностями».

Сейчас, как отмечает президент, ключевое - это понять, как использовать этот формат для сближения с Альянсом.

«Задачей украинской дипломатической службы является максимальное использование политического, оборонного и военного потенциала этого формата. Или, проще говоря, понять, что именно нам дает этот статус, и как мы его можем использовать для нашего приближения к Альянсу. И это задача не только будущему главе миссии Украины при НАТО и послам в государствах-членах НАТО. Должны также работать послы в Грузии, Иордании, Австралии, Финляндии, Швеции - странах, которые уже успешно пользуются именно этим форматом».

Напомним, в июле стало известно, что Венгрия будет сохранять вето на заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров, пока не увидит прогресса с украинской стороны в обеспечении прав меньшинств.

В 2017 году отношения между Украиной и Венгрией испортились, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Поэтому МИД Венгрии начало блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019-м Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, которая разозлила Венгрию, но Будапешт это не устроило.

В январе 2020 года Верховная Рада приняла новый закон о полном общем среднем образовании с тремя языковыми моделями для национальных меньшинств. Он предусматривает, что в венгерских школах на Закарпатье может использоваться только родной язык, но с 5 класса не менее 20% предметов должны преподаваться на украинском языке с ежегодным повышением до 40% в 9 классе и до 60% в старшей школе.

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