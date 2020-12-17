Соперник Байдена Буттиджич станет первым в США открытым геем на посту министра

Также он станет одним из самых молодых министров в истории США.

Соперник Байдена Буттиджич станет первым в США открытым геем на посту министра
Піт Буттіджіч
Фото: скрін відео

Соперник Джо Байдена по избирательной кампании Демократической партии 38-летний Пит Буттиджич станет министром транспорта в администрации Байдена.

Об этом сообщил сам Буттиджич.

"Это момент огромных возможностей - создавать рабочие места, решать климатические проблемы и повысить уровень справедливости для всех. Для меня большая честь, что избранный президент попросил меня служить нашей стране в качестве министра транспорта", - написал Буттиджич в твиттере.

Представляя Буттиджича как кандидата в министры, Байден назвал его "одним из умнейших и скромнейших людей", которых он встречал в жизни, передает DW.

Буттиджич течение восьми лет, до 2019 года, был мэром небольшого города Саут-Бенд. В 2014 году он на 7 месяцев оставил пост мэра, чтобы как морской пехотинец отправиться в Афганистан.

Буттиджич получил широкую известность во время президентской кампании, когда его рейтинг временами превышал рейтинги более опытных политиков-демократов. Он станет одним из самых молодых министров в США и первым открытым геем на посту руководителя министерства в кабинете американского президента. В связи с последним фактом правозащитная организация Human Rights Campaign назвала решение Байдена историческим.

Джо Байден ранее выдвинул на пост министра финансов Джанет Йеллен, а на должность главы Пентагона - отставного генерала Ллойда Остина. Йеллен станет первой в истории США женщиной во главе Минфина, а Остин - первым чернокожим министром обороны.

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