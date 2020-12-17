Зеленский: «Вопрос деоккупации Крыма возвращен в международную повестку дня»

Президент поручил украинским послам привлечь мир к «Крымской платформе».

Зеленский: «Вопрос деоккупации Крыма возвращен в международную повестку дня»
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

В настоящее время вопрос деоккупации Крыма возвращен в международную повестку дня.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Глава государства призвал украинских послов активно работать над продвижением украинской инициативы "Крымская платформа" среди всего международного сообщества.

"Важной является задача освобождения нашего украинского полуострова Крым. Могу с удовольствием отметить, что сегодня этот вопрос возвращен в международную повестку дня. Крымская платформа - это наша инициатива по консолидации международных усилий по деоккупации Крыма - приобретает все большую огласку. Эту инициативу поддержали наши партнеры в Европе и Северной Америке. И я призываю вас более активно работать над привлечением в нее стран других регионов", - отметил Зеленский.

Президент Украины напомнил, что в этом году Генассамблея ООН приняла две крымские резолюции: по проблемам милитаризации АР Крым и по ситуации с правами человека там. Зеленский отметил здесь работу спецпредставителя нашей страны в ООН Сергея Кислицы и призвал украинских дипломатов информировать всех международных партнеров Украины об их содержании.

"Важно, чтобы об их содержании знали все наши международные партнеры. Это - основная задача для нашего спецпредставителя ООН, который это блестяще делает. Однако это не только задача для него. Каждый из вас должен информировать о содержании инициированных Украиной документов в столицах своих стран пребывания . Такие резолюции - это ваши важные основные положения для встреч в местных МИД и с руководством стран пребывания", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня во время видеоконференции Зеленский также заявил, что в настоящее время основной внешнеполитический приоритет - это установление мира, восстановление суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"
Венедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУВенедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУ
Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в УкраинуКулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину
ФЛП продолжили протест в центре Киева, на Майдане дежурят правоохранителиФЛП продолжили протест в центре Киева, на Майдане дежурят правоохранители
Американская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательствеАмериканская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательстве
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский рассказал, как Украине получить План действий по членству в НАТОЗеленский рассказал, как Украине получить План действий по членству в НАТО
Зеленский украинским послам: "Конечная задача - обеспечить мир на наших условиях"Зеленский украинским послам: "Конечная задача - обеспечить мир на наших условиях"
Зеленский: "Основной внешнеполитический приоритет Украины - установление мира"Зеленский: "Основной внешнеполитический приоритет Украины - установление мира"
Зеленский инициирует создание координационного совета для решения проблем микробизнесаЗеленский инициирует создание координационного совета для решения проблем микробизнеса
Депутаты "провалили" возвращение конкурсов на государственную службу, отмененных из-за карантинаДепутаты "провалили" возвращение конкурсов на государственную службу, отмененных из-за карантина
Зеленский назначил Лысого главой Госуправления деламиЗеленский назначил Лысого главой Госуправления делами
Зеленский: Быстрая достройка приемных отделений - это вопрос жизни и здоровья людейЗеленский: Быстрая достройка приемных отделений - это вопрос жизни и здоровья людей
Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"
Зеленский: Украина к 2030 году должна сократить выбросы парниковых газов на 58-64%Зеленский: Украина к 2030 году должна сократить выбросы парниковых газов на 58-64%
Зеленский примет участие в онлайн-заседании Венецианской комиссииЗеленский примет участие в онлайн-заседании Венецианской комиссии
Последние новости
Подгружаем последние новости