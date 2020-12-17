Зеленский: «Вопрос деоккупации Крыма возвращен в международную повестку дня»

В настоящее время вопрос деоккупации Крыма возвращен в международную повестку дня.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Глава государства призвал украинских послов активно работать над продвижением украинской инициативы "Крымская платформа" среди всего международного сообщества.

"Важной является задача освобождения нашего украинского полуострова Крым. Могу с удовольствием отметить, что сегодня этот вопрос возвращен в международную повестку дня. Крымская платформа - это наша инициатива по консолидации международных усилий по деоккупации Крыма - приобретает все большую огласку. Эту инициативу поддержали наши партнеры в Европе и Северной Америке. И я призываю вас более активно работать над привлечением в нее стран других регионов", - отметил Зеленский.

Президент Украины напомнил, что в этом году Генассамблея ООН приняла две крымские резолюции: по проблемам милитаризации АР Крым и по ситуации с правами человека там. Зеленский отметил здесь работу спецпредставителя нашей страны в ООН Сергея Кислицы и призвал украинских дипломатов информировать всех международных партнеров Украины об их содержании.

"Важно, чтобы об их содержании знали все наши международные партнеры. Это - основная задача для нашего спецпредставителя ООН , который это блестяще делает. Однако это не только задача для него. Каждый из вас должен информировать о содержании инициированных Украиной документов в столицах своих стран пребывания . Такие резолюции - это ваши важные основные положения для встреч в местных МИД и с руководством стран пребывания", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня во время видеоконференции Зеленский также заявил, что в настоящее время основной внешнеполитический приоритет - это установление мира, восстановление суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.