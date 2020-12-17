Верховная Рада назначила нового министра агрополитики

До этого Роман Лещенко возглавлял Государственную службу по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Верховная Рада назначила нового главу Министерства агрополитики - Романа Лещенко, возглавлявшего Государственную службу по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

За назначение проголосовали 242 народных депутата, против - 7, воздержались - 69. Не голосовали 45 депутатов.

Лещенко с 2007 года работал в компании OSG Group, занимал должность главного юридического консультанта холдинга.

С 2013 года - ассистент, доцент кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

1 октября 2019 года Лещенко Роман Николаевич был назначен Уполномоченным Президента Украины по земельным вопросам. На этом посту он лоббировал принятие земельного закона на этапе его подготовки и рассмотрения в Верховной Раде Украины. Также он отстоял сохранение господдержки аграриев на 2020 год на уровне 4 млрд грн.

Автор монографии "Финансово-правовое регулирование офшорных механизмов" (2018), соавтор учебного пособия "Финансовое право" (2018).

Член Постоянной юридической комиссии Ученого Совета Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

10 июня 2020 года Роман Лещенко назначен Главой Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Государственный служащий 3-го ранга (2020).

Напомним, о вероятном назначении Лещенко источники LB.ua сообщили 15 декабря. Его кандидатуру обсуждали на заседании фракции "Слуга народа" с участием президента.