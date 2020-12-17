Зеленский украинским послам: "Конечная задача - обеспечить мир на наших условиях"

В настоящее время основной внешнеполитический приоритет - это установление мира, восстановление суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

«Мы являемся страной, которая противостоит гибридной войне РФ . И это не только враждебные действия против нашей независимости, против Украины, это - вызов всему цивилизованному мировому сообществу. Именно поэтому при каждом удобном случае во всех странах мира, где существуют наши дипломатические миссии, мы должны ставить вопрос территориальной целостности Украины и возвращения Донбасса и Крыма», - указал глава государства.

Он отметил необходимость сохранения мировой коалиции по поддержке Украины. Владимир Зеленский сообщил, что сейчас официальный Киев работает над тем, чтобы обеспечить реализацию договоренностей лидеров «Нормандской четверки», которые были достигнуты год назад в Париже.

«За год со встречи в Париже нам удалось вернуть почти сотню наших граждан из плена. Нам также удается обеспечивать самый продолжительный режим прекращения огня за все годы войны. Конечная задача - прекратить войну и обеспечить мир на наших условиях, на условиях независимой Украины», - акцентировал президент.

По словам главы государства, в повестке дня остается вопрос продления санкций против РФ и дальнейшая работа над привлечением страны-агрессора к юридической ответственности за нарушение международного права. В то же время Владимир Зеленский призвал украинских послов проводить более активную работу по привлечению помощи наших партнеров по восстановлению Донбасса.

«Уже сегодня мы должны думать, как вернуть нашему Донбассу порядок и спокойствие. Мы уже наводим порядок на подконтрольной территории Донбасса, пострадавшей от этой войны. Делаем это и усилиями государства, и бизнеса, и средствами наших международных партнеров. Результаты видят наши граждане по обе стороны линии соприкосновения. Когда завтра мы вернемся на весь пока оккупированный украинский Донбасс, мы должны сразу приступить к его восстановлению, его отстроению», - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем президент подчеркнул, что послы Украины в Германии и Франции «прекрасно выполняют поставленные перед ними задачи» по этим направлениям, однако призвал остальных украинских дипломатов активно приобщиться к работе по каждому из вышеуказанных направлений.

«Хочу, чтобы вы понимали: весь этот комплекс задач - не только задача для наших послов в Германии и Франции (оба они выполняют его прекрасно). Эта задача практически для каждого посла, каждого представителя Украины при международной организации. Какая-то страна может помочь финансово, какая-то - политически ...», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 9 декабря Министерство иностранных дел Украины призвало РФ принять все надлежащие шаги для продолжения работы для выполнения всех решений, принятых в рамках "нормандского формата".

9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки". Тогда удалось достичь таких договоренностей:

О разведении сил и средств еще в трех населенных пунктах на линии разграничения по примеру пилотных Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

О полном прекращении огня до конца текущего года. Важное изменение (о чем сказал президент Зеленский) - определение четких сроков выполнения этого пункта.

Обмен по формуле "всех на всех" до конца 2019 года.

Кроме всего прочего, стороны договорились о расширении мандата наблюдательной миссии ОБСЕ . Теперь ее представители будут работать в формате 24/7. Также обусловлено проведение работ по разминированию территорий на Донбассе.

. Теперь ее представители будут работать в формате 24/7. Также обусловлено проведение работ по разминированию территорий на Донбассе. О продлении на год действия Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Об имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.

25 ноября украинская делегация в ТКГ сообщила, что будет инициировать новую встречу в "нормандском формате" до конца этого года.

11 сентября в Берлине прошли переговоры на уровне политических советников лидеров стран Нормандского формата. Они продолжались 7 часов. Обсуждали состояние выполнения решений Парижского саммита, подготовку к очередной встрече лидеров, продвижение работы в Трехсторонней контактной группе, обмен удерживаемыми лицами.