Зеленский: "Основной внешнеполитический приоритет Украины - установление мира"

По его словам, дипломаты должны ставить вопрос восстановления территориальной целостности и возвращения Донбасса и Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал основные внешнеполитические задачи для украинских дипломатов.

Об этом глава государства сказал во время пленарной сессии "Стратегические приоритеты внешней политики Украины".

"Сегодня наш основной внешнеполитический приоритет - установление мира, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы являемся страной, которая противостоит гибридной войне РоSSийской Федерации... Это вызов всему цивилизованному мировому сообществу", - сказал Зеленский.

По его словам, дипломаты должны ставить вопрос восстановления территориальной целостности и возвращения Донбасса и Крыма.

"Мировая коалиция в поддержку Украины должна сохраняться, должна увеличиваться, должна укрепляться", - добавил Зеленский.

Глава государства добавил, что сейчас власть работает над воплощением договоренностей "нормандской четверки".

Президент отметил, что принципиально важной является дальнейшая работа над привлечением РоSSии к юридической ответственности за нарушение международного права.

"Уже сегодня мы должны думать, как вернуть мирному Донбассу порядок... Мы уже упорядочиваем подконтрольную территорию Донбасса. Делаем это и усилиями государства, и бизнеса, и средствами наших международных партнеров", - заявил Зеленский.

Президент также добавил, что 2020 год был чрезвычайно успешным в сфере евроинтеграции.

"Ключевой задачей в сфере торговли на ближайшие два года является заключение соглашения с ЕС о промышленном безвизе. В сфере секторальной интеграции новым приоритетом нашего сотрудничества станет привлечение Украины к реализации европейского "зеленого курса". Мы наконец должны заключить соглашение о совместном авиационном пространстве. С руководством ЕС мы договорились сделать это в начале 2021 года", - отметил Зеленский.

Также президент прокомментировал внешнеэкономическую стратегию Украины.

"Задачи каждого посла в этой сфере следующие: привлечение прямых иностранных инвестиций в Украину... продвижение украинского экспорта, отстаивание интересов украинского бизнеса за рубежом", - добавил глава государства.

Зеленский отметил, что среди ключевых вызовов для Украины - пандемия коронавируса.

"Вспышка пандемии коронавируса ставит новые задачи. На данный момент остро важно обеспечить Украину лицензированной антикоронавирусной вакциной, и самое главное - качественного производства... Нам необходимо получить первые партии вакцин уже в начале следующего года, именно в январе, чтобы начать вакцинацию в Украине... к сожалению, мы пока не входим в приоритетных 92 стран. которые могут получить вакцину в январе-феврале, но мы над этим очень сильно работаем", - сказал президент.

Напомним. сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ключевыми приоритетами Украины во внешней экономике поддержку бизнеса, обеспечение безопасности страны и построение синергии с украинцами из-за рубежа.