В связи со смертью Кернеса в Харькове объявили трехдневный траур

Мэр Харькова умер в ночь на 17 декабря.

В связи со смертью Кернеса в Харькове объявили трехдневный траур
Фото: Макс Левин

В связи со смертью городского головы Харькова Геннадия Кернеса 17-19 декабря в городе объявили траур. Соответствующее распоряжение подписал секретарь городского совета Игорь Терехов.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

"В связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, 17, 18, 19 декабря объявлены днями траура в городе Харькове", - сказано в сообщении.

В эти дни будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях.

Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Как сообщалось, мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря. С 10 сентября он находился на больничном и лечился от коронавируса в Германии.

25 октября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила Кернеса победителем выборов и признала его Харьковским городским головой. За него отдали голоса 60,34% избирателей.

9 декабря состоялась первая сессия новоизбранного совета, на которой глава городской ТИК сообщила, что Кернес получил полномочия и может не принимать присягу, поскольку принимал ее в 2010 году.

11 декабря Харьковский горсовет сообщил, что у Геннадия Кернеса, который находился на лечении в Германии, ухудшилось самочувствие. У него отказали почки, требовался гемодиализ. В тот же день сын Кернеса сообщил, что не владеет информацией о значительном ухудшении состояния здоровья своего отца, впрочем общался он с ним за неделю до того.

Кернес возглавлял Харьков с 2010 года. В апреля 2014 года было совершено покушение на его убийство - он получил огнестрельное ранение в спину во время пробежки. Нападение связали с политическими мотивами. После этого Геннадий Кернес был вынужден передвигаться на инвалидной коляске.

Как сообщила глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, функции городского головы Харькова временно может исполнять секретарь горсовета, а объявление внеочередных выборов может быть растянуто во времени на годы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"
Венедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУВенедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУ
Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в УкраинуКулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину
ФЛП продолжили протест в центре Киева, на Майдане дежурят правоохранителиФЛП продолжили протест в центре Киева, на Майдане дежурят правоохранители
Американская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательствеАмериканская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательстве
Блок рекламы


Похожие новости
Сын Кернеса отрицает ухудшение состояния здоровья отцаСын Кернеса отрицает ухудшение состояния здоровья отца
У Кернеса ухудшилось самочувствие и отказали почки, - спикер горсоветаУ Кернеса ухудшилось самочувствие и отказали почки, - спикер горсовета
Шахтеры в различных областях объявили протест с требованием вернуть задолженность по зарплатеШахтеры в различных областях объявили протест с требованием вернуть задолженность по зарплате
Кернеса объявили мэром Харькова без присягиКернеса объявили мэром Харькова без присяги
Харьковский горсовет изменил регламент, чтобы провести первую сессию без КернесаХарьковский горсовет изменил регламент, чтобы провести первую сессию без Кернеса
Рада проголосовала за изменения в области соцзащиты населения в связи с коронавирусомРада проголосовала за изменения в области соцзащиты населения в связи с коронавирусом
Глава Закарпатской ОГА призвал правоохранителей провести брифинг в связи с обысками в благотворительном фондеГлава Закарпатской ОГА призвал правоохранителей провести брифинг в связи с обысками в благотворительном фонде
Троих боевиков так называемой "ДНР" объявили в международный розыскТроих боевиков так называемой "ДНР" объявили в международный розыск
В Грузии объявили локдаун с комендантским часомВ Грузии объявили локдаун с комендантским часом
Трамп помиловал экс-советника по нацбезопасности Флинна, осужденного за связи с РФТрамп помиловал экс-советника по нацбезопасности Флинна, осужденного за связи с РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости