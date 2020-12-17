В связи со смертью Кернеса в Харькове объявили трехдневный траур

В связи со смертью городского головы Харькова Геннадия Кернеса 17-19 декабря в городе объявили траур. Соответствующее распоряжение подписал секретарь городского совета Игорь Терехов.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

"В связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, 17, 18, 19 декабря объявлены днями траура в городе Харькове", - сказано в сообщении.

В эти дни будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях.

Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Как сообщалось, мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря. С 10 сентября он находился на больничном и лечился от коронавируса в Германии.

25 октября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила Кернеса победителем выборов и признала его Харьковским городским головой. За него отдали голоса 60,34% избирателей.

9 декабря состоялась первая сессия новоизбранного совета, на которой глава городской ТИК сообщила, что Кернес получил полномочия и может не принимать присягу, поскольку принимал ее в 2010 году.

11 декабря Харьковский горсовет сообщил, что у Геннадия Кернеса, который находился на лечении в Германии, ухудшилось самочувствие. У него отказали почки, требовался гемодиализ. В тот же день сын Кернеса сообщил, что не владеет информацией о значительном ухудшении состояния здоровья своего отца, впрочем общался он с ним за неделю до того.

Кернес возглавлял Харьков с 2010 года. В апреля 2014 года было совершено покушение на его убийство - он получил огнестрельное ранение в спину во время пробежки. Нападение связали с политическими мотивами. После этого Геннадий Кернес был вынужден передвигаться на инвалидной коляске.

Как сообщила глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, функции городского головы Харькова временно может исполнять секретарь горсовета, а объявление внеочередных выборов может быть растянуто во времени на годы.