Германия выделит 2 млн евро на работу Красного Креста на Донбассе

С 2016 г. ФРГ предоставила в общей сложности более 36 млн евро на проведение многочисленных гуманитарных мероприятий МККК в Украине.

Германия выделит 2 миллиона евро на работу Международного комитета Красного Креста на Востоке Украины.

Об этом сообщила пресс-служба посольства ФРГ в Украине.

"Обеспечение населения чистой питьевой водой, улучшение медицинского обслуживания, поддержка и оснащение больниц, забота о заключенных, поиск пропавших и воссоединение семей, информационные кампании об опасности мин и остатков боеприпасов - этим и другим проектам в рамках программы "Деятельность МККК по содействию, защите, предупреждению и сотрудничеству в Украине в 2019-2021 гг." с акцентом на Восточной Украине пойдет на пользу выделение новых средств Федерального правительства", - говорится в сообщении.

В посольстве ФРГ также отметили, что общая поддержка Германии МККК для его многочисленных гуманитарных мероприятий на Востоке Украины составляет 8 млн евро в 2020 году. Таким образом, с 2016 года Германия предоставила в общей сложности более 36 млн евро на проведение многочисленных гуманитарных мероприятий МККК в Украине.

Напомним, в июле Красный Крест отправил в Донецк 84 тонны гумпомощи. Пять грузовых автомобилей с товарами строительного назначения общим весом почти 84 тонны были оформлены на выезд в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое".