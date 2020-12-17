Профильный комитет Рады рекомендовал принять Национальный план вакцинации населения Украины против COVID-19

По словам Ляшко, уже определены координаторы на местах, проверена холодовая цепь хранения вакцин, разрабатывается программный продукт, который упростит приглашение на повторную прививку.

Профильный комитет Рады рекомендовал принять Национальный план вакцинации населения Украины против COVID-19
Фото: kp.ua/Алексей Булатов

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рассмотрел проект Постановления № 4500 "О Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19" и рекомендовал его принятие.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

"Проект Постановления предусматривает ряд поручений Кабинету Министров Украины и Министерству здравоохранения по разработке и внедрению Национального плана вакцинации населения Украины против COVID-19 в соответствии с международными рекомендациями и практикой развитых стран", - заявил глава комитета Михаил Радуцкий.

Представитель авторского коллектива народный депутат Ольга Стефанишина сообщила, что Украина имеет опыт массовой вакцинации населения - когда проводилась вакцинация от кори, однако он не сравним с тем, который ожидает страну сейчас.

В проекте Постановления рекомендуется Правительству Украины разработать и утвердить на правительственном уровне план вакцинации. Процесс должен координироваться на национальном и, обязательно, региональном уровнях путем создания соответствующих штабов.Также предлагается оценить возможности инфраструктуры для хранения и развозки вакцин и дозакупить необходимое оборудование.

Отдельно обращается внимание на необходимость проведения коммуникационной кампании по мотивации населения к проведению вакцинации от COVID-19.

По словам главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшка, уже определены координаторы на местах, проверена холодовая цепь хранения вакцин, разрабатывается программный продукт, который упростит приглашение на повторную прививку.

Среди предложений, поданных Минздравом на рассмотрение Комитета, следующие:

  • к названию плана добавить слово "добровольная" и изложить в следующей редакции: "Национальный план добровольной вакцинации населения Украины против COVID-19";
  • уровень утверждения Национального плана определить на уровне приказа Министерства здравоохранения, а не Кабинета Министров Украины;
  • добавить позицию о рекомендации органам местного самоуправления обновить путем закупки надлежащее оборудование для обеспечения холодовой цепи в пунктах прививки;
  • исключить из проекта постановления пункт о создании отдельного реестра вакцинированных лиц.

Напомним, 12 декабря COVAX официально одобрил запрос Украины на вакцину от коронавируса.

18 ноября COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 4 миллионов человек.

4 декабря Министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы о предоставлении вакцин.

Дополнительные вакцины, которые сможет закупить Украина, будут стоить около 7 долларов. Курс вакцинации от коронавируса, состоящий из двух доз, будет стоить около 14 долларов. Это почти 400 гривен.

Украина получит вакцину от коронавируса несколькими партиями. Первый транш средства будет состоять из 1,2 млн доз.

Украина рассчитывает получить вакцину против коронавируса во втором квартале 2021 года.

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