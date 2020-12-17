Профильный комитет Рады не поддержал кандидатуру Витренко на пост министра энергетики

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не поддержал кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра - министра энергетики.

Об этом сообщила народный депутат Инна Совсун.

"Профильный комитет не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики,"за" проголосовали 10 депутатов из 22", - говорится в сообщении.

Вопрос о назначении Витренко министром энергетики стоит в повестке дня пленарного заседания Верховной Рады в четверг, 17 декабря.

15 декабря источники LB.ua во фракции "Слуга народа" сообщили, что на фракционном заседании с участием президента Украины будут искать голоса за назначение Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра, министра энергетики.

"После увольнения и.о. министра Ольги Буславец сектор энергетики остается без руководителя. Витренко - креатура Игоря Коломойского. Еще на стадии обсуждения бюджета группе Коломойского обещали назначение Витренко в обмен на голоса за бюджет на 21 год. Поэтому группа "За будущее" и люди Коломойского во фракции поддержат бюджет. Понятно, что такая перспектива, мягко говоря, не очень нравится депутатам-мажоритарщикам Ахметова", - рассказал собеседник.

Госбюджет на 2021 год действительно был принят голосами "слуг народа", "Доверия", "За будущее" и внефракционных.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 20 ноября принял решение освободить временно исполнявшую обязанности министра энергетики Ольгу Буславець. Исполнение обязанностей руководителя Минэнерго временно возложили на Юрия Бойко, занимающего должность заместителя министра энергетики.

16 декабря в НАБУ заявили, что перехватили разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго.

В мае глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что НАК решил уволить его с позиции своего исполнительного директора. Он считает, что его увольнение связано с тем, что "сейчас не является приоритетом борьба против роSSийской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом". В последние годы Юрий Витренко занимался судами с "Газпромом".

Также группа "Нафтогаз" отозвала Юрия Витренко с позиции представителя в наблюдательном совете "Укрнафты".

В 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" решила передать на премии 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США). Тогда выплатили первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% от объема выигрыша, признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год.

Деньги получил 41 сотрудник компании из числа тех, кто прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение этого результата. В частности, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил $7,9 млн, а коммерческий директор компании Юрий Витренко - $6 млн.

В феврале Витренко подал иск в Печерский суд Киева с требованием обязать "Нафтогаз" выплатить ему премию за полученные от компании "Газпром" (РоSSия) 2,918 млрд долларов. Витренко считает невыплату ему премии за полученные от компании "Газпром" (РоSSия) 2,918 млрд долларов нарушением трудового законодательства. Тогда Кабинет Министров предложил наблюдательному совету "Нафтогаза" воздержаться от выплаты руководству премий, связанных с победой компании в Стокгольмском арбитраже над роSSийским "Газпромом".