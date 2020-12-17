Парламент принял закон об "инвестиционных нянях"

Верховная Рада в повторном втором чтении приняла так называемый закон об инвестиционных нянях.

За проект закона №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" проголосовали 252 нардепа.

Из них 221 от "Слуги народа", 4 от "За будущее", 20 от "Доверия" и 7 внефракционных.

Целью документа является увеличение инвестиционной привлекательности Украины для внутренних и внешних инвесторов, трудовой занятости граждан Украины, улучшение качества их жизни, а также увеличение доходов государственного и местных бюджетов, Пенсионного и других фондов социального страхования.

Поддержали несколько ключевых, по словам нардепов, правок. В частности, разрешаются налоговые льготы горно-обогатительным комбинатам руд, всем частным таможенным складам, предусматривается дополнительная поддержка за счет государственных средств в построении инфраструктуры.

Парламент отклонял правки, предложенные к повторному второму чтению. В целом ко второму чтению было подано 500 поправок. Сергей Соболев из фракции "Батькивщина" отметил, что его фракция не будет голосовать за этот документ, так как "закон позволяет быть инвесторами тем, кто попал под международные санкции, закон фактически не дает возможностей для реальных инвестиций".

Согласно закону, инвесторам со значительными инвестициями должна предоставляться государственная поддержка в виде освобождения от налогообложения ввозной пошлиной нового оборудования (оснащения) и комплектующих изделий к нему, ввозимых для реализации инвестиционного проекта.

Также должно обеспечиваться преимущественное право землепользования земельным участком государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Для такого инвестора также должны за счет государственного и местного бюджетов строить автодороги, линии связи, инженерные коммуникации, необходимые для реализации проекта.

Напомним, что в начале декабря нардепы отправили на доработку этот закон, поскольку в зале не поддержали правки, что разбалансировало документ.

Во время обсуждения нардепы отмечали, что иностранные инвесторы благодаря проекту закона получают гораздо лучшие условия, чем отечественные.

1 июля Офис президента представил законопроект об "инвестиционных нянях".

В проекте закона в первом чтении говорилось о поддержке украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Эти инвесторы получат прямой договор с правительством.

Кроме того, эти инвесторы получат инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их от начала проекта до его окончания. Также инвесторы получат до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.

13 февраля президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями ведущих бизнес-ассоциаций страны и призвал участвовать в правительственных программах для крупных инвесторов.

Президент заверил, что он лично и его команда "готовы бороться за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину", и напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов "Инвестиционная няня" и налоговых каникулах.