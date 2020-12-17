В конкурсе на должность главы Центра общественного здоровья победил Роман Родына, но Кабмин проверит процедуру

В конкурсе на должность главы ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава" победил Роман Родына. До этого он был заместителем главы ЦОЗ.

Конкурс состоялся еще 24 ноября, но народные депутаты Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования о нем не знали. Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады.

Глава комитета Михаил Радуцкий отметил, что в СМИ заявляли о нарушении конкурсной процедуры.

"По имеющейся у них информации, конкурс проходил без привлечения представителей общественности, приглашения представителей международных донорских организаций и освещения работы конкурсной комиссии в СМИ , как это предусмотрено законодательством", - отметил он.

Заместитель главы Минздрава - главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что министерство создало конкурсную комиссию для проведения открытого конкурса на занятие должности Генерального директора ЦОЗ в составе девяти человек, в которую вошли по три представителя Минздрава, Центра общественного здоровья и общественных организаций. Далее, после подачи определенного пакета документов, были зарегистрированы кандидаты, и состоялся конкурс.

"24 ноября 2020 года состоялся конкурс. По результатам заслушивания конкурсных предложений состоялось голосование, в котором со счетом 5:4 победил Роман Родына", - сказал Ляшко.

Народные депутаты отметили, что не были проинформированы о замене руководителя ЦОЗ и проведении конкурса. В частности, прозвучали замечания, что конкурс проходил в нерабочее время (начался в 18.30), приглашенные в конкурсную комиссию общественные организации представляют медицинские профсоюзные организации. Также есть информация, что один из участников конкурса подал декларацию о доходах с нарушением законодательства.

Комитет принял решение рекомендовать Кабинету Министров Украины безотлагательно провести проверку соблюдения требований, установленных порядком проведения конкурса на занятие должности Генерального директора ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины», и, в случае подтверждения фактов нарушения требований законодательства, принять меры для их устранения и принятия соответствующих решений для обеспечения законности и прозрачности процедуры назначения руководителя главного учреждения Минздрава Украины в области общественного здоровья.

Напомним, что с 2018 года ЦОЗ возглавлял Владимир Курпита. Однако в декабре 2019 года он сообщил, что уходит с поста из-за несогласия с политикой Минздрава.

Центр общественного здоровья отвечает за сохранение и укрепление здоровья населения, проводит оценку эпидрисков и эпиднадзор. Центр выполняет лечебно-профилактические, научно-практические и организационно-методические функции в сфере здравоохранения с целью обеспечения качества лечения больных социально опасными заболеваниями, в частности, ВИЧ/СПИД, туберкулез, наркозависимость, вирусные гепатиты и т.д., предупреждения заболеваний в контексте развития системы общественного здоровья. ЦОЗ участвует в формировании регуляторной политики и взаимодействует с другими министерствами, научно-исследовательскими учреждениями, международными, общественными организациями, работающими в сфере общественного здоровья и противодействия социально опасным заболеваниям.

Сейчас и.о. главы ЦОЗ является Игорь Кузин.