Функции городского головы Харькова временно может исполнять секретарь горсовета, - Айвазовская

Объявление внеочередных выборов может быть растянуто во времени на годы.

Функции городского головы Харькова временно может исполнять секретарь горсовета, а объявление внеочередных выборов может быть растянуто во времени на годы.

Об этом заявила глава Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

"Закон о местном самоуправлении определяет, что в случае освобождения от должности городского головы в связи с досрочным прекращением его полномочий или его смерти, полномочия городского головы осуществляет секретарь соответствующего городского совета", - написала она в фейсбуке.

Айвазовская пояснила, что объявление внеочередных выборов - вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы, "что демонстрировала неоднократная практика".

"Поэтому пока функции городского головы есть кому выполнять, и консенсус местных элит в этом, не факт, что выборы городского головы Харькова состоятся в ближайшее время", - добавила она.

Напомним, сегодня появилось сообщение о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса. По словам Павла Фукса, Кернес умер в ночь на 17 декабря. Мэр Харькова с 10 сентября находился на больничном и лечился от коронавируса в Германии.

25 октября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила Кернеса победителем выборов и признала его Харьковским городским головой. За него отдали голоса 60,34% избирателей.

10 ноября в полиции Харькова сообщили об открытии уголовного производства по факту исчезновения Геннадия Кернеса. Заявление об исчезновении городского главы подал руководитель одной из общественных организаций. Впоследствии сообщение убрали с сайта полиции.

9 декабря состоялась первая сессия новоизбранного совета, на которой глава городской ТИК сообщила, что Кернес получил полномочия и может не принимать присяги, поскольку принимал ее в 2010 году.

11 декабря Харьковский горсовет сообщил, что у Геннадия Кернеса, который находился на лечении в Германии, ухудшилось самочувствие. У него отказали почки, требовался гемодиализ. В тот же день сын Кернеса сообщил, что не владеет информацией о значительном ухудшении состояния здоровья своего отца, впрочем общался он с ним за неделю до того.

Кернес возглавлял Харьков с 2010 года. В апреле 2014 года было совершено покушение на его убийство - он получил огнестрельное ранение в спину во время пробежки. Нападение связали с политическими мотивами. После этого Геннадий Кернес был вынужден передвигаться на инвалидной коляске.