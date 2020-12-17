Уполномоченный по вопросам языка рассказал о штрафах за нарушения языковых законов

Штрафы будут бить не столько по карманам бизнеса, сколько - по репутации.

Штрафы за нарушение языкового законодательства будут бить не столько по карманам бизнеса, сколько по репутации.

Об этом в Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Отмечается, что сегодня он обсудил с представителями Европейской Бизнес Ассоциации вопрос имплементации статьи 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Норма предусматривает переход сферы обслуживания на украинский с 16 января 2021 года.

Уполномоченный отметил, что за нарушение субъектами хозяйствования соответствующих норм Законом предусмотрены штрафные санкции.

"Секретариат Уполномоченного может осуществлять внеплановые мероприятия контроля за нарушения языкового закона. Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, кому-то эта сумма невелика (от 5100 до 6800 грн.), но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько - по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами", - сказал он.

"Однако наша главная задача - не штрафовать, а максимально помочь сфере обслуживания подготовиться к 16 января 2021, провести информационную и разъяснительную работу. И в этом мы хотели бы видеть представителей бизнеса нашими партнерами", - отметил Тарас Креминь.

Напомним, ранее Тарас Креминь заявил, что каждый, кто в будущем будет претендовать на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, должен будет подтвердить свое знание государственного языка.