Глава Государственной таможенной службы Рябикин опроверг информацию о своей отставке

Тем, кто хочет его отставки, Рябикин посоветовал "набраться терпения".

Глава Государственной таможенной службы Рябикин опроверг информацию о своей отставке
Павло Рябікін
Фото: economica.com.ua

Глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин опроверг информацию об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Видимо, кое-кому очень хочется, чтобы я как можно скорее ушел ... но придется набраться терпения", - сообщил Рябикин.

Напомним, ранее LB.ua из собственных источников стало известно, что Павел Рябикин написал заявление об увольнении по собственному желанию почти через месяц после назначения на эту должность.

Рябикин стал пятым руководителем ГТС за последние полтора года. В интервью LB.ua он отмечал, что для налаживания работы таможни нужно установить четкие принципы и правила, а чтобы побороть контрабанду, нужно время.

Также он рассказывал о том, что из любой таможни сегодня возвращается 7% «пустого» транспорта.

Павел Рябикин был народным депутатом в трех созывах. С 2017 года возглавлял международный аэропорт "Борисполь". На местных выборах 2020 баллотировался первым номером в списке УДАРа в Деснянском районе.

18 ноября 2020 года Кабмин назначил Рябикина на пост главы Государственной таможенной службы.

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