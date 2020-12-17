Зеленский инициирует создание координационного совета для решения проблем микробизнеса

Возглавит новый орган глава Офиса президента Андрей Ермак.

Зеленский инициирует создание координационного совета для решения проблем микробизнеса
Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский создает координационный совет, целью которой является наработка законодательных изменений по комплексному решению проблем микробизнеса.

Об этом говорится в сообщении на портале главы государства со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Отмечается, что к этому совещательному органу при президенте Украины планируют привлечь представителей микробизнеса из каждого региона, представителей союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимых экспертов, представителей правительства и Офиса Президента Украины. Возглавит новый орган глава Офиса президента Андрей Ермак.

По результатам работы органа должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирования сбора налогов, в частности детали использования РРО.

По словам Ермака, председатели областных государственных администраций уже получили поручение Зеленского сформировать рабочие группы с участием представителей микробизнеса от каждого региона.

Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.

Напомним, более 33 тысяч украинцев подали заявления на получение материальной помощи ФОПам в мобильном приложении "Дія".

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