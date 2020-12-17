Зеленский инициирует создание координационного совета для решения проблем микробизнеса
Возглавит новый орган глава Офиса президента Андрей Ермак.
Президент Украины Владимир Зеленский создает координационный совет, целью которой является наработка законодательных изменений по комплексному решению проблем микробизнеса.
Об этом говорится в сообщении на портале главы государства со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Отмечается, что к этому совещательному органу при президенте Украины планируют привлечь представителей микробизнеса из каждого региона, представителей союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимых экспертов, представителей правительства и Офиса Президента Украины. Возглавит новый орган глава Офиса президента Андрей Ермак.
По результатам работы органа должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирования сбора налогов, в частности детали использования РРО.
По словам Ермака, председатели областных государственных администраций уже получили поручение Зеленского сформировать рабочие группы с участием представителей микробизнеса от каждого региона.
Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.
Напомним, более 33 тысяч украинцев подали заявления на получение материальной помощи ФОПам в мобильном приложении "Дія".