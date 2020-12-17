Гражданину Чехии, который воевал на Донбассе за РоSSию, грозит 16 лет тюрьмы

Доказательством в его деле являются фотографии и видеозаписи на мобильном телефоне.

В Чехии на скамье подсудимых находится Лукаш Н., который участвовал в боевых действиях на Востоке Украины на стороне роSSийских вооруженных формирований. Ему грозит 16 лет заключения.

Об этом сообщают Novinky.

Отмечается, что 26-летний мужчина родом из Карловых Вар 8 месяцев в 2015-2016 годах воевал на Донбассе вместе с "русскими сепаратистами". На Донбасс парень поехал в июле 2015 года.

"По прибытии он прошел обучение, был вооружен и экипирован вооруженными силами сепаратистских структур, а затем участвовал в различных военных задачах, таких, как разведывательные действия, охранные операции и патрулирование в определенных районах. Так он работал в Украине до января 2016 года", - говорится в обвинительном заключении.

Следствие считает, что действия роSSийских формирований на Донбассе имеют все признаки террористической деятельности. Такое преступление в Чехии наказывается лишением свободы на срок 12-20 лет. Прокурор просит суд приговорить обвиняемого к 16 годам лишения свободы.

Во время следствия обвиняемый отказался давать показания. Однако доказательством в его деле стали фотографии и видеозаписи на мобильном телефоне, где он позирует в форме боевиков с оружием за спиной.

По возвращении домой молодой человек вынужден был обратиться за помощью психиатров, "чтобы избавиться от кошмаров вследствие ужасных переживаний". Во время госпитализации психиатры диагностировали у него посттравматическое стрессовое расстройство.

Напомним, 8 октября приговорили к 5,5 годам тюрьмы боевика террористической организации "ЛНР", которого правоохранители задержали в августе 2020 года при попытке пересечения линии разграничения с разведывательной целью.