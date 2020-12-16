РоSSия в ТКГ блокирует обмен, требует от Украины процессуальной очистки 9 человек - Гармаш

"Очистить" их без их желания или присутствия украинская сторона юридически не может.

РоSSийские представители ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) блокируют процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц и требуют от Украины процессуального очищения 9 человек, которые ранее уже были переданы роSSийской стороне в рамках обмена.

Об этом в Facebook сообщил представитель оккупированного Донецка в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш по итогам заседания группы 16 декабря.

"Они (роSSийские представители ОРДЛО - ред.) по-прежнему блокируют обмен, требуя процессуального очищения 9 человек, которых мы отдали им еще во время прошлого обмена. "Очистить" их без их желания или присутствия мы юридически не можем, а их желание и местонахождение неизвестно не только нам, но и их адвокатам ... Та сторона это знает, но использует как повод, чтобы блокировать обмен", - написал Гармаш.

"Самое циничное - это сам факт, что на одну чашу весов кладется процессуальное очищение людей, которые уже свободны и которым это очищение в Украине особо и не нужно (они же воевали против Украины, значит ненавидят ее), а на другую - свобода, жизнь и здоровье тех, кто годами сидит в подвалах и для них актуально не только "процессуальное очищение", а хотя бы просто возможность помыться", - добавил он.

Напомним, ранее Сергей Гармаш сообщал, что делегация РоSSии в ТКГ избегает подачи плана урегулирования ситуации на Донбассе от своего имени и настаивает на принятии документа, поданного от ОРДЛО.