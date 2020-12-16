РоSSия в ТКГ блокирует обмен, требует от Украины процессуальной очистки 9 человек - Гармаш

"Очистить" их без их желания или присутствия украинская сторона юридически не может.

РоSSия в ТКГ блокирует обмен, требует от Украины процессуальной очистки 9 человек - Гармаш
Фото: facebook.com/sergiy.garmash

РоSSийские представители ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) блокируют процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц и требуют от Украины процессуального очищения 9 человек, которые ранее уже были переданы роSSийской стороне в рамках обмена.

Об этом в Facebook сообщил представитель оккупированного Донецка в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш по итогам заседания группы 16 декабря.

"Они (роSSийские представители ОРДЛО - ред.) по-прежнему блокируют обмен, требуя процессуального очищения 9 человек, которых мы отдали им еще во время прошлого обмена. "Очистить" их без их желания или присутствия мы юридически не можем, а их желание и местонахождение неизвестно не только нам, но и их адвокатам ... Та сторона это знает, но использует как повод, чтобы блокировать обмен", - написал Гармаш.

"Самое циничное - это сам факт, что на одну чашу весов кладется процессуальное очищение людей, которые уже свободны и которым это очищение в Украине особо и не нужно (они же воевали против Украины, значит ненавидят ее), а на другую - свобода, жизнь и здоровье тех, кто годами сидит в подвалах и для них актуально не только "процессуальное очищение", а хотя бы просто возможность помыться", - добавил он.

Напомним, ранее Сергей Гармаш сообщал, что делегация РоSSии в ТКГ избегает подачи плана урегулирования ситуации на Донбассе от своего имени и настаивает на принятии документа, поданного от ОРДЛО.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Президента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взяткиПрезидента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взятки
Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"
Венедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУВенедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУ
Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в УкраинуКулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину
"Слуга народа" Камельчук считает ковид выдумкой, а расходы на вакцины - "ловушкой""Слуга народа" Камельчук считает ковид выдумкой, а расходы на вакцины - "ловушкой"
Блок рекламы


Похожие новости
Посол Украины в Турции прилетел в Киев для участия в "квадриге" по вопросам безопасностиПосол Украины в Турции прилетел в Киев для участия в "квадриге" по вопросам безопасности
Азербайджан и Армения обменялись военнопленными по принципу "всех на всех"Азербайджан и Армения обменялись военнопленными по принципу "всех на всех"
Дело генерала Назарова может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности Украины, - ПорошенкоДело генерала Назарова может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности Украины, - Порошенко
Профсоюз горняков Украины пригрозил властям всеукраинской забастовкой шахтеровПрофсоюз горняков Украины пригрозил властям всеукраинской забастовкой шахтеров
COVAX официально одобрил запрос Украины на вакцину от коронавирусаCOVAX официально одобрил запрос Украины на вакцину от коронавируса
РоSSия расширила персональные санкции против УкраиныРоSSия расширила персональные санкции против Украины
"Человеком года" Time стали Джо Байден и Камала Харрис"Человеком года" Time стали Джо Байден и Камала Харрис
Порошенко требует вернуть вопрос о ПДЧ в повестку дняПорошенко требует вернуть вопрос о ПДЧ в повестку дня
Двух человек подозревают в попытке подкупа главы ГосгеокадастраДвух человек подозревают в попытке подкупа главы Госгеокадастра
В Судане грабители напали на консульство УкраиныВ Судане грабители напали на консульство Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости