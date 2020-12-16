Верховная Рада изменила границы 11 городов

До принятия Радой постановления фактические границы некоторых городов не были установлены и юридически закреплены.

Верховная Рада изменила границы 11 городов
Фото: Анна Стешенко

Народные депутаты на заседании 16 декабря поддержали проекты постановлений, которыми вносятся изменения в границы ряда городов Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте ВРУ.

Так постановлениями изменены и установлены границы:

  • Радехова Червоноградского района Львовской области;
  • Великих Мостов Червоноградского района Львовской области;
  • Рубежного Сєверодонецкого района Луганской области;
  • Шполы Звенигородского района Черкасской области;
  • Городка Хмельницкого района Хмельницкой области;
  • Арциза Болградского района Одесской области;
  • Рогатина Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области;
  • Овруча Коростенского района Житомирской области;
  • Лозовой Лозовского района Харьковской области;
  • Корюковки Корюковского района Черниговской области;
  • Нежина Нежинского района Черниговской области.

Ранее мэр Нежина Александр Кодола в своем Facebook отмечал, что с принятием постановления площадь города Нежина увеличится на 725 га, или почти на 17%. Проект изменения границ города разрабатывался с 2008 года. До принятия Радой постановления фактические границы города не были установлены и юридически закреплены.

Напомним, сегодня Верховная Рада изменила возрастные ограничения для работы на государственной службе. Согласно действующему законодательству, на госслужбу нельзя нанимать лиц после 65 лет.

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