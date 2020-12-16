Верховная Рада изменила границы 11 городов
До принятия Радой постановления фактические границы некоторых городов не были установлены и юридически закреплены.
Народные депутаты на заседании 16 декабря поддержали проекты постановлений, которыми вносятся изменения в границы ряда городов Украины.
Об этом говорится в сообщении на сайте ВРУ.
Так постановлениями изменены и установлены границы:
- Радехова Червоноградского района Львовской области;
- Великих Мостов Червоноградского района Львовской области;
- Рубежного Сєверодонецкого района Луганской области;
- Шполы Звенигородского района Черкасской области;
- Городка Хмельницкого района Хмельницкой области;
- Арциза Болградского района Одесской области;
- Рогатина Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области;
- Овруча Коростенского района Житомирской области;
- Лозовой Лозовского района Харьковской области;
- Корюковки Корюковского района Черниговской области;
- Нежина Нежинского района Черниговской области.
Ранее мэр Нежина Александр Кодола в своем Facebook отмечал, что с принятием постановления площадь города Нежина увеличится на 725 га, или почти на 17%. Проект изменения границ города разрабатывался с 2008 года. До принятия Радой постановления фактические границы города не были установлены и юридически закреплены.
Напомним, сегодня Верховная Рада изменила возрастные ограничения для работы на государственной службе. Согласно действующему законодательству, на госслужбу нельзя нанимать лиц после 65 лет.