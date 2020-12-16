Грызлов проигнорировал заседание глав делегаций ТКГ

Заседание состоялось сегодня в режиме видеоконференции.

Грызлов проигнорировал заседание глав делегаций ТКГ
Фото: government.ru

Представитель президента РоSSийской Федерации Борис Грызлов проигнорировал заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций.

Заседание состоялось сегодня в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"К сожалению, мы не увидели Полномочного представителя Президента РФ в Трехсторонней контактной группе господина Бориса Грызлова", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава украинской делегации Леонид Кравчук воспользовался случаем напомнить о "Плане совместных шагов".

Отмечается, что украинская делегация вновь напомнила о своей позиции - основой урегулирования является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках Нормандского формата, а также Минские договоренности как такие, и подтверждает свою готовность продолжить последовательно работать для их реализации, для чего, в частности, и предложила свой "План совместных шагов".

Напомним, на 15-16 декабря были запланированы очередные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинская делегация предложила рассмотреть ряд вопросов, в частности обмен удерживаемыми лицами и четыре новых участка разведения.

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