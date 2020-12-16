Глава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначения

Рябикин стал пятым руководителем ГТС за последние полтора года.

Глава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначения
Фото: Макс Требухов

Глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин написал заявление об увольнении по собственному желанию почти через месяц после назначения на эту должность.

Об этом LB.ua сообщили знакомые с ситуацией источники.

Рябикин стал пятым руководителем ГТС за последние полтора года. В интервью LB.ua он отмечал, что для налаживания работы таможни нужно установить четкие принципы и правила, а чтобы побороть контрабанду, нужно время.

Также он рассказывал о том, что из любой таможни сегодня возвращается 7% «пустого» транспорта.

"Но есть одна западная, где количество «пустого» транспорта составляет 17%. Везде идет взвешивания 80% грузового транспорта, который возвращается пустым, а там 0-5%. «Почему не взвешиваете?» - спрашиваем. «Весы сломались», - отвечают. Мы же понимаем, что идет черная контрабанда. Это означает, что в какой-то момент пограничники и таможенники договорились. Подняли шлагбаум, фуры проехали, но «были пустые»", - пояснил глава ГТС.

Павел Рябикин был народным депутатом в трех созывах. С 2017 года возглавлял международный аэропорт "Борисполь". На местных выборах 2020 баллотировался первым номером в списке УДАРа в Деснянском районе.

23 октября министр финансов Сергей Марченко заявил, что имя нового полноценного руководителя Государственной таможенной службы будет объявлено в ближайшие дни по итогам конкурса.

22 октября Кабинет министров освободил от должности и. о. председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на его место экс-заместителя Нефедова Евгения Ентиса. Были уволены также руководители Киевской, Галицкой, Волынской, Буковинской и Днепровской таможен, а также Координационно-мониторинговой таможни.

В начале декабря региональные таможни стали подразделениями Государственной таможенной службы, а не отдельными юридическими лицами, и получили временных руководителей. Завершение реформы таможенной и налоговой служб - один из "маяков" МВФ для Украины.

Кабмин назначил Рябикина на должность 18 ноября.

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