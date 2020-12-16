Глава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначения

Рябикин стал пятым руководителем ГТС за последние полтора года.

Глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин написал заявление об увольнении по собственному желанию почти через месяц после назначения на эту должность.

Об этом LB.ua сообщили знакомые с ситуацией источники.

Рябикин стал пятым руководителем ГТС за последние полтора года. В интервью LB.ua он отмечал, что для налаживания работы таможни нужно установить четкие принципы и правила, а чтобы побороть контрабанду, нужно время.

Также он рассказывал о том, что из любой таможни сегодня возвращается 7% «пустого» транспорта.

"Но есть одна западная, где количество «пустого» транспорта составляет 17%. Везде идет взвешивания 80% грузового транспорта, который возвращается пустым, а там 0-5%. «Почему не взвешиваете?» - спрашиваем. «Весы сломались», - отвечают. Мы же понимаем, что идет черная контрабанда. Это означает, что в какой-то момент пограничники и таможенники договорились. Подняли шлагбаум, фуры проехали, но «были пустые»", - пояснил глава ГТС.

Павел Рябикин был народным депутатом в трех созывах. С 2017 года возглавлял международный аэропорт "Борисполь". На местных выборах 2020 баллотировался первым номером в списке УДАРа в Деснянском районе.

23 октября министр финансов Сергей Марченко заявил, что имя нового полноценного руководителя Государственной таможенной службы будет объявлено в ближайшие дни по итогам конкурса.

22 октября Кабинет министров освободил от должности и. о. председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на его место экс-заместителя Нефедова Евгения Ентиса. Были уволены также руководители Киевской, Галицкой, Волынской, Буковинской и Днепровской таможен, а также Координационно-мониторинговой таможни.

В начале декабря региональные таможни стали подразделениями Государственной таможенной службы, а не отдельными юридическими лицами, и получили временных руководителей. Завершение реформы таможенной и налоговой служб - один из "маяков" МВФ для Украины.

Кабмин назначил Рябикина на должность 18 ноября.