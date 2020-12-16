Минрегион начал разработку Альбома безбарьерных решений

В рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской о развитии безбарьерного публичного пространства, Министерство развития общин и территорий приступило к разработке Альбома безбарьерных решений, который будет публиковаться в специальном разделе на сайте министерства. Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона.

Там отмечают, что Альбом станет ясным и простым руководством по созданию целостного, безбарьерного и динамичного городского пространства. Он, в частности, будет содержать анализ нынешнего состояния городской среды и норм, регламентирующих безбарьерные решения.

«Задача каждого органа власти - простым и понятным языком объяснять свои действия и принятые решения, особенно когда речь идет о преобразовании устаревших пространств и зданий в доступные каждому гражданину локации. Альбом безбарьерных решений станет одновременно путеводителем, толкованием и руководством для каждого, кто меняет свои города, поселки и громады с целью сделать их свободными от барьеров и архитектурных анахронизмов, мешающих жителям пользоваться своим правом на свободный доступ к любому зданию и пространству», - подчеркнул Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

По его словам, руководители городов, ОТГ, архитекторы громад, строительные компании, проектировщики и каждый, кто захочет построить дружественное для людей пространство, сможет найти в Альбоме понятные примеры, схемы и иллюстрации, как это сделать.

«Ежедневно десятки тысяч людей сталкиваются с барьерами. Им трудно выйти из дома, потому что нет удобной инфраструктуры для перемещения. Это нужно менять уже сегодня и по всей Украине. В Альбоме будет проиллюстрировано, как сделать жизнь в вашем городе и селе комфортной для каждого - сейчас и на годы. Безбарьерность должна быть общественной нормой», - отметила первая леди Украины Елена Зеленская.

Альбом также ответит на вопрос, как на практике использовать многочисленные инклюзивные и безбарьерные Государственные строительные нормы таким образом, чтобы в результате получить доступное для всех пространство. Особенно для людей с ограниченной мобильностью и семей с детьми.

Альбом безбарьерных решений будет публиковаться по одной главе в квартал, а его полная готовность ожидается в январе 2022 года.