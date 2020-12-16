В ГБР обнародовали обвинения Черновол в умышленном убийстве

Территориальное управление Государственного бюро расследований в Киеве направило в суд обвинительный акт по бывшему народному депутату Татьяне Черновол.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По результатам предварительного расследования народный депутат Украины VIII созыва обвиняется в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенному по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным предварительного расследования, 18 февраля 2014 года "подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб сотрудник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса".

В настоящее время сторона защиты ознакомилась со всеми материалами уголовного производства.

Напомним, Черновил была активной участницей Революции Достоинства. 25 декабря 2013 года ее жестоко избили на автодороге в районе Борисполя. Черновил заявила, что избиение было организовано тогдашней властью. В 2014 году она вошла в первую пятерку избирательного списка партии "Народный фронт" и стала депутатом Рады восьмого созыва.

В апреле Черновол вручили подозрение в убийстве сотрудника офиса Партии регионов в феврале 2014 года. По версии следствия, 18 февраля 2014 года Черновил с "неустановленным лицом мужского пола" устроили поджог здания на улице Липской, в котором был офис партии. В результате пожара погиб 57-летний компьютерщик Владимир Захаров, который находился в здании.

По словам экс-депутата, в деле нет доказательств ее причастности к умышленному убийству, а есть только - к участию в штурме офиса Партии Регионов. Как сообщила Черновил, следствие вели с 2014 года, а основной массив дела якобы сфальсифицировали в течение 2014-2016 годов. Расследованием руководили глава ГСУ МВД Александр Вакуленко и его заместитель Мамка. Сейчас Григорий Мамка - народный депутат от "ОПЗЖ". Кроме того, главный свидетель обвинения сейчас работает помощником нардепа Мамки.

По словам обвиняемой, инженер Владимир Захаров до последнего "подчищал" компромат и, очевидно, был убит своими. Как установила ее защита, в течение часа только Захаров не вышел из офиса, хоть майдановцы разыскивали сотрудников, всех призывали оставлять задымленное здание и давали коридор.

Важно добавить, что именно Григорий Мамка и его 49 коллег от политических партий "ОПЗЖ" и "Слуги народа" в июне 2020 года обратились в Конституционный суд, чтобы снять амнистию с майдановцев.