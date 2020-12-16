Саперы ГСЧС завершили первый этап по разминированию территории вблизи Гнутово

В Донецкой области пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершили первый этап разминирования территории вблизи населенного пункта Гнутово.

Об этом информирует пресс-центр областного управления ГСЧС.

"В рамках реализации совместного проекта ГСЧС и Представительства "The HALO Trust" в Украине "Гуманитарная пиротехническая деятельность на Востоке Украины" в период с 9 ноября по 16 декабря пиротехнические подразделения ГСЧС были привлечены к выполнению работ по разминированию потенциально опасного поля общей площадью 12,8 га в районе с. Гнутово Донецкой области", - говорится в сообщении.

К проведению работ по разминированию были привлечены пиротехники из четырех областей Украины: представители главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области, межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, 2-го специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Фото: dn.dsns.gov.ua

Фото: dn.dsns.gov.ua

Отмечается, что в период активных боевых действий эта территория была заминирована и неоднократно обстреливалась. Поэтому деминеры в первую очередь ищут неразорвавшиеся мины и остатки взрывоопасных предметов.

В результате проведенных работ было обследовано 1578 кв. м территории, изъята и уничтожена 21 единица взрывоопасных предметов. В начале следующего года, при благоприятных погодных условиях, пиротехники ГСЧС продолжат обследование территории.

Ранее сообщали, что из-за роSSийской агрессии 21 тыс. кв. км территории Донбасса и Крыма загрязнено минами.