Кабмин поддержал план реформы экстренной медицины

К пациентам в критическом состоянии "скорая" должна доезжать в течение 10 минут.

Кабинет министров поддержал представленный Министерством здравоохранения план реформирования системы экстренной медицинской помощи в Украине.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

"Правительство поддержало решение о введении дополнительных критериев вызова "скорой" по приоритетности оказания медицинской помощи. В зависимости от состояния пациента обращения в "скорую разделятся на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные", - отметил премьер-министр.

По его словам, это даст возможность снизить уровень смертности, ведь устанавливается приоритет для пациентов с критическим состоянием.

"Норматив прибытия медицинских бригад в таком случае должен составлять 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру", - добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, с 1 апреля прошлого года в пяти областях стартовал пилотный проект развития системы экстренной медицинской помощи. В госбюджете на 2019-й на него было предусмотрено 1 млрд гривен.

В 2020-м правительство приняло решение увеличить финансирование ЭМП на 40%. 30 июля Нацслужба по вопросам здоровья подписала договоры с центрами экстренной медицинской помощи о повышенных тарифах. Доплата по этим соглашениям прежде всего должна была тратиться на повышение зарплат работникам экстренной помощи, в том числе водителям "скорых".