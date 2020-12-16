Правительство упростило ввоз в Украину лекарств для противодействия COVID-19

Также без уплаты НДС можно будет ввозить тест-системы и оборудование для лабораторной диагностики.

Правительство упростило ввоз в Украину лекарств для противодействия COVID-19
Фото: https://www.kmu.gov.ua

Кабинет министров принял решение, направленное на упрощение ввоза на территорию Украины лекарств, используемых в противодействии COVID-19.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Приняли очередное решение, направленное на упрощение ввоза на территорию Украины лекарств, используемых в противодействии COVID-19. Это, в свою очередь, увеличит доступ больниц к лекарственным средствам и медицинским изделиям, используемым в борьбе с коронавирусной болезнью", - написал Шмыгаль.

По его словам, правительство расширило перечень товаров, которые ввозятся в Украину и освобождаются от уплаты НДС. Речь идет прежде всего о тест-системах и оборудовании для лабораторной диагностики.

Премьер также отметил, что наращивание мощности украинских лабораторий позволит увеличить количество проводимых тестов.

Напомним, в октябре глава ВОЗ назвал дексаметазон единственным эффективным препаратом против коронавируса. По его словам, ремдесивир и интерферон эффективности не продемонстрировали.

Дексаметазон - это препарат с противовоспалительным и иммунодепрессивным действием, используется с 1960-х годов.

В Украине его внесли в протокол лечения коронавирусной болезни в конце июля.

По словам главного врача Александровской больницы Людмилы Антоненко, дексаметазон помогает лечить сложные случаи, но никоим образом не влияет на вирус.

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