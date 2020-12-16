Европейская Бизнес Ассоциация просит парламент поддержать поправку о более постепенном повышении акцизов на ТИЭНы

Также в ЕВА предложили несколько смягчить темпы ежегодного повышения акцизов на сигареты.

Европейская Бизнес Ассоциация просит парламент поддержать поправку о более постепенном повышении акцизов на ТИЭНы
Фото: depositphotos.com

Более постепенное повышение акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭНы) позволит избежать ежегодного падения реализации табачных изделий, увеличения доли незаконной торговли и невыполнения плана поступлений акциза с табачных изделий в государственный бюджет. Об этом говорится в официальном письме Европейской Бизнес Ассоциации главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову.

В Европейской Бизнес Ассоциации напомнили, что в течение последних 3 лет объем легального рынка табачных изделий уменьшился на 32%, зато произошел резкий рост объемов незаконной торговли сигаретами - почти в 7 раз.

«Более постепенное повышение налога соответствует европейской практике, Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом от 27 июня 2014 г., по которому Украина взяла на себя обязательства постепенно согласовать свое законодательство с требованиями Директивы №2011/64/ЕС о структуре и ставке акцизного сбора на табачные изделия», - заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Поэтому в Ассоциации призвали украинский парламент одобрить законопроект №4065 с соответствующей поправкой.

Кроме того, в Европейской Бизнес Ассоциации предложили в рамках упомянутого законопроекта также удлинить имеющийся график ежегодного повышения акцизов до 2030 г. (сейчас действует до 2025 г.), установив ежегодные темпы роста акциза на уровне 10%.

«Также обращаем внимание на необходимость сохранения действующей ставки адвалорной составляющей акцизного налога, поскольку ее повышение может привести к дестабилизации рынка табачных изделий», - прогнозируют в Европейской Бизнес Ассоциации.

Напомним, парламентский Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике предложил несколько смягчить запланированный резкий рост акциза на ТИЭНы с января 2020 года.

Так, по предложению Комитета, акциз должен вырасти не на 320%, как планировалось ранее, а на 200%, а также дополнительно каждый последующий год (до 2025 г.) на 30%.

Предложение Налогового комитета относительно более мягкого повышения акцизов на ТИЭНы поддержали и в другой ассоциации крупных иностранных инвесторов Украины - в Американской Торговой Палате.

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