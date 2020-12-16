Меркель об отношениях с РФ: "Нельзя закрывать глаза на реальность"
Канцлер отметила, что Германия проводит "очень честную политику в отношении Москвы".
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия хотела бы установить хорошие отношения с РФ, однако нельзя закрывать глаза на реальность.
Об этом Меркель сказала во время выступления в парламенте, сообщает T-Online.
"Не стоит закрывать глаза на реальность", - заявила Меркель.
При этом она отметила, что Германия проводит "очень честную политику в отношении Москвы".
По словам канцлера, нельзя игнорировать такие вещи как отравление оппозиционера Алексея Навального, убийство бывшего чеченского командира в Берлине и не слишком большой прогресс в Минском процессе в вопросе конфликта в Украине.
Напомним, 14 декабря стало известно, что к отравлению роSSийского оппозиционера Алексея Навального могут быть причастны сотрудники ФСБ РФ.
В общем расследовании Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканала CNN указано, что покушение на Навального в Томске осуществила группа из восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавших под прикрытием Института криминалистики ФСБ.
В связи с делом Навального Евросоюз ввел санкции против РоSSии. Под ограничения попали шесть человек, включая директора ФСБ Александра Бортникова и первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Фигурантам списка запрещен въезд в Евросоюз, их активы и средства в ЕС замораживаются.
РоSSия в ответ на "санкции Навального" ввела зеркальные меры в отношении Германии и Франции.