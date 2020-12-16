Профильный комитет не поддержал назначение Шкарлета министром образования

Голосование в Раде состоится завтра.

Профильный комитет не поддержал назначение Шкарлета министром образования
Фото: Макс Требухов

Комитет Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

Об этом сообщила секретарь комитета, народный депутат Наталья Пипа.

"Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования. Рекомендовал залу ВРУ завтра определиться. Поэтому ответ мы получим завтра в зале", - написала она в фейсбуке.

Согласно сообщению, из 11 голосовавших 5 поддержали кандидатуру нынешнего исполняющего обязанности министра образования, 2 проголосовали против, 4 - воздержались.

В июне ректоры вузов на встрече с президентом Зеленским предложили назначить Шкарлета министром образования. Депутаты эту идею не поддержали, поэтому Кабмин назначил его исполняющим обязанности министра. Через сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на сайте ошибок и фальсификации в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в монографии Шкарлета в соавторстве ректора Черниговского НТУ. Автор статьи утверждает, что в монографии использованы целые блоки текста, опубликованного тремя годами ранее. При этом ссылок в работе Шкарлета на эту научную работу нет. Сам Шкарлет плагиат в части работы отрицает.

Образовательные общественные организации написали открытое обращение к президенту, председателю Верховной Рады, премьер-министру и народным депутатам с просьбой не назначать Сергея Шкарлета министром образования и науки. Ранее Комитет по вопросам этики НАОКВО выявил нарушения академической добросовестности в виде академического плагиата в научных работах Шкарлета. Соответствующее решение было объявлено на заседании 11 сентября. Сам Шкарлет на заседание не пришел.

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