В Украине снова появится Министерство аграрной политики

В начале следующего года в правительстве вновь появится Министерство аграрной политики. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Finclub.

Что анонсировал Шмыгаль

«В начале следующего года можно ожидать, что произойдет создание полноценного Аграрного министерства», — отметил он.

По словам Шмыгаля, правительству нужна эффективная государственная политика в сфере АПК и защита украинских производителей.

Он добавил, что на сегодня подбирают кандидатуру министра АПК.

Наиболее вероятным кандидатом на эту должность является Роман Лещенко, который сейчас возглавляет Госгеокадастр.

Ранее Шмыгаль заявлял, что Министерство аграрной политики появится не раньше сентября. При этом, по его словам, именно решение о создании давно принято.

Предыстория

26 декабря 2019 завершено объединение структур двух министерств: МЭРТ и Министерства аграрной политики и продовольствия.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Данная инициатива обосновывается неудовлетворительной деятельностью главы Минэкономики.

У президента Владимира Зеленского заявили, что решить этот вопрос можно разделив министерство на два.