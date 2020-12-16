Представитель "Слуги народа" Николай Лукашук возглавил Днепропетровский облсовет

Председателем Днепропетровского областного совета VIII созыва избрали депутата от партии "Слуга народа" Николая Лукашука.

Об этом информирует пресс-служба Днепропетровской ОГА.

За нового главу проголосовали 95 депутатов. 14 не поддержали ни одного кандидата, 11 не участвовали в голосовании.

Николай Лукашук имеет два высших образования - экономическое и юридическое. Занимал руководящие должности в коммерческих предприятиях и неприбыльных организациях. Имеет большой опыт работы в сфере арбитража, адвокат. Возглавляет Национальную ассоциацию арбитражных управляющих Украины.

Напомним, 11 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Валентина Резниченко новым главой Днепропетровской ОГА. Резниченко уже был на этом посту в течение 2015-2019 гг после Игоря Коломойского.