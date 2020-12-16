Представитель "Слуги народа" Николай Лукашук возглавил Днепропетровский облсовет
За нового главу проголосовали 95 депутатов.
Председателем Днепропетровского областного совета VIII созыва избрали депутата от партии "Слуга народа" Николая Лукашука.
Об этом информирует пресс-служба Днепропетровской ОГА.
За нового главу проголосовали 95 депутатов. 14 не поддержали ни одного кандидата, 11 не участвовали в голосовании.
Николай Лукашук имеет два высших образования - экономическое и юридическое. Занимал руководящие должности в коммерческих предприятиях и неприбыльных организациях. Имеет большой опыт работы в сфере арбитража, адвокат. Возглавляет Национальную ассоциацию арбитражных управляющих Украины.
Напомним, 11 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Валентина Резниченко новым главой Днепропетровской ОГА. Резниченко уже был на этом посту в течение 2015-2019 гг после Игоря Коломойского.