42% украинцев назвали Зеленского разочарованием года, 20% - политиком года, - Центр Разумкова

42,1% украинцев назвали президента Владимира Зеленского разочарованием 2020 года. Однако это не помешало главе государства сохранить позицию политика года.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 4 по 9 декабря в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова "Украина-2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы".

"Несмотря на то, что 20% респондентов назвали Владимира Зеленского Политиком года, заметно больше (42%) назвали его разочарованием 2020 года", - говорится в итогах опроса.

Петра Порошенко разочарованием года считают 10,4% опрошенных, чуть более чем по 2% - Виктора Медведчука, Дениса Шмыгаля, Юлию Тимошенко, Олега Ляшко, 1,9% - Алексея Гончарука. Для 1% опрошенных разочарованием года стал Святослав Вакарчук.

О разочаровании во всех политиках заявили 4,6% респондентов, 17% не смогли в таком качестве назвать никого.

Фото: razumkov.org.ua

Политиком 2020 года Владимира Зеленского назвали почти 20% респондентов против 46% в прошлом году.

10,4% опрошенных считают политиком года Петра Порошенко, 5,3% - Юрия Бойко, 4,1% - Виктора Медведчука, по 3,1% - Дмитрия Разумкова и Юлию Тимошенко, 1,8% - Виталия Кличко, 1,6 % - Владимира Гройсмана, 1,3% - Игоря Смешко, 1,2% - Анатолия Шария.

36,5% не смогли в таком качестве назвать ни одного политика (в 2019 году таких было 24%).

Фото: razumkov.org.ua

Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее исследование социологической группы "Рейтинг" показало, что украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Кличко.