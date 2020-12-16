НАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго

"Есть кандидат, женщина, с которой у нас хорошие отношения ... если за нее проголосуют - это достаточно облегчит нашу жизнь".

Следствие по делу "Роттердам +" зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы компаний ДТЭК Рината Ахметова на кадровые назначения во власти.

Об этом говорится в презентации НАБУ, которую ведомство представило на заседании парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики 15 декабря.

Детективы приводят фрагмент перехваченного разговора одного из топ-менеджеров группы ДТЭК с иностранным лицом, где, в частности, говорится, что "есть кандидат, женщина, с которой у нас хорошие отношения ... если за нее проголосуют - это достаточно облегчит нашу жизнь", "ее последняя должность была Директор Департамента электроэнергии", "она - моя последняя надежда".

Ранее в НАБУ заявили, что настаивают на замене прокурора, но это решение якобы саботирует Офис генпрокурора.

До назначения и.о. министра Буславец занимала должность директора департамента энергетических рынков Министерства энергетики и защиты окружающей среды. По словам депутата Верховной Рады Андрея Геруса, департамент Буславец в 2016 году согласовал новый порядок расчета цены электроэнергии, известный как "Роттердам +".

Кабинет министров на внеочередном заседании 20 ноября принял решение уволить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец. Исполнение обязанностей руководителя Минэнерго временно возложили на Юрия Бойко, который занимает должность заместителя министра энергетики.

Однако в Минэнерго сообщили, что Ольга Буславец остается в должности первого заместителя министра. В министерстве пояснили, что Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций, принятый парламентом 17 ноября, предусматривает, что временное исполнение обязанностей министра возможно лишь в течение 30 дней. Решение о назначении Министра должно быть принято Верховной Радой.

Напомним, в ноябре Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла апелляционное производство по делу "Роттердам +" в связи с отказом от жалобы.

27 октября ВАКС отменил постановление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии производства по делу "Роттердам +". Судья отметила, что удовлетворена жалоба АО "Никопольский завод ферросплавов". 24 сентября ВАКС отказался возобновлять дело.

В конце августа САП сняла все подозрения, которые были выдвинуты ранее в ходе расследования дела "Роттердам +".

В марте 2017 НАБУ начало уголовное производство по поводу формулы "Роттердам +". Оно было квалифицировано по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением). Досудебным расследованием было установлено, что глава и члены НКРЕКП, используя служебное положение, вопреки интересам службы и действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены ( "Роттердам +") обеспечили включение в него откровенно необоснованной формулы, которая увеличивала стоимость угля. Таким образом, они создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии на оптовом рынке.

С запуском нового рынка электроэнергии, который состоялся 1 июля 2019 года, методика формирования оптовой-розничной цены на электроэнергию, более известная как формула "Роттердам +", прекратила свое существование.