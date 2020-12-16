Украина выйдет еще из ряда соглашений СНГ и продлит санкции в отношении РоSSии

Кабинет Министров принял решение о выходе Украины из некоторых международных договоров в области энергетики, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНД).

Соответствующее постановление принято на заседании 16 декабря.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что основной целью документа является выход правительства Украины из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых Государств от 14.02.1992, Горной хартии государств - участников Содружества Независимых Государств от 27.03.1997, Соглашения о координации межгосударственных отношений государств-участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях от 31.05.2013, Соглашения об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии от 26.06.1992 и Протокола о внесении изменений в Соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии от 31.05.2013.

"Правовая база по сотрудничеству с СНГ в энергетической сфере в основном утратила свое практическое значение и требует пересмотра на предмет соответствия современному состоянию международных отношений в указанной сфере. Проектом постановления предлагается утвердить перечень международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых государств, из которых выходит Правительство Украины, а также уполномочить МИД уведомить об этом в установленном порядке депозитарий", - прокомментировал решение представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан.

Еще одним проектом постановления "О внесении изменения в пункт 3 постановления Кабинета Министров Украины от 17 августа 2020 года №719" правительство в рамках санкционной политики в отношении государства-агрессора продлило до 31 декабря 2021 года действие специальной пошлины на некоторые товары происхождением из РоSSийской Федерации, в частности в размере:

для тяжелых дистиллятов (газойлей) - 4%;

газов сжиженных - 3%;

для всех типов угля (кроме антрацитового угля, коксующегося и другого угля для использования в металлургической и коксохимической промышленности, а также битуминозного, коксующегося и другого угля с выходом летучих веществ в пересчете на сухую безминеральную основу до 35 процентов для использования в производстве электрической и тепловой энергии ) - 65%.