Игорный бизнес обратился в парламент по поводу освобождения его на 4 года от налогообложения, - Соболев

Игорный бизнес требует привилегий за счет местных общин. Об этом заявил заместитель главы партии «Батькивщина» Сергей Соболев во время выступления в Верховной Раде.

Политик отметил, что вчерашнее решение парламента фактически дает возможность планировать бюджеты местных советов, как только будет подписан Бюджетный кодекс и Закон о бюджете.

«Вчера произошло невероятное событие, когда фактически от четверти до половины бюджета теперь будет формироваться за счет гарантированных поступлений в местный бюджет. Фракция «Батькивщины» выставляла это как ключевое требование в Бюджетном кодексе, и то, что мы получили такую возможность и предоставили такую возможность местным бюджетам, - это фактически завершение бюджетной децентрализации и возможности распоряжения средствами непосредственно на местах, а не планирование этих средств из центра» , - отметил Сергей Соболев.

Впрочем, возмутился политик, в бюджетном кодексе прошла норма, когда так называемая плата за лицензии на игорный бизнес будет оставаться только в центральном бюджете.

«Я хочу напомнить, как апологеты игорного бизнеса и казино в этом сессионном зале пробовали получить поддержку мэров и местных депутатов, рассказывая, что 10% от доходов казино и игорного бизнеса будет оставаться на местах. Так вот вчера они солгали даже в этом, оставив эти средства в центральном бюджете. Местным советам они оставляют наркопритоны, которые будут распространяться вокруг игорных заведений и казино, местным бюджетам они оставляют лечение зависимых от этой страшной болезни, местным бюджетам они оставляют разгул преступности, который надо будет останавливать за счет местных бюджетов, а так называемые средства они будут концентрировать в центральном бюджете», - предостерег Сергей Соболев.

Политик также отметил, что так называемая ассоциация игорного бизнеса обратилась к парламенту поддержать законопроект, в котором игорный бизнес на четыре года освобождается от налогообложения.

«Тяжелый» бизнес в Украине. Я посмотрю, как парламент будет за это голосовать, те, кто рассказывал о миллиардных доходах в бюджете. Мы обязаны не позволить этого», - заверил Сергей Соболев.