Американская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательстве

Бизнес-сообщество, объединенное Американской торговой палатой в Украине (Палата), призывает поддержать предложения компаний-членов в проект Закона №4065 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения» во время его рассмотрения во втором чтении с целью улучшения условий ведения бизнеса, обеспечения равных и прозрачных правил налогообложения, а также предвидения постепенного повышения отдельных ставок налогов. Об этом говорится на официальном сайте.

"Сегодня бизнес продолжает работать в условиях мирового экономического кризиса, обусловленного пандемией COVID-19, который существенным образом повлиял на экономику Украины и вызвал заметный спад экономической и инвестиционной активности в стране. Предложенные изменения помогут усовершенствовать налоговое администрирование, будут способствовать дальнейшей диджитализации бизнес-процессов и выполнению обязательств по имплементации норм, предусмотренных отдельными Директивами ЕС . Кроме того, эксперты компаний-членов Палаты предлагают предусмотреть постепенное повышение ставок акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева и сигареты. Принятие же предлагаемых изменений относительно замедления темпов роста ставок акцизного налога и расширения графика повышения, по мнению компаний-членов Палаты, обеспечит рост акцизных поступлений в Государственный бюджет и будет соответствовать европейской практике", - говорится в сообщении.

Учитывая, что введение предложенных изменений будет способствовать улучшению условий ведения бизнеса в Украине, эксперты компаний-членов Палаты призвали рассмотреть и поддержать представленные предложения.