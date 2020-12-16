Рада создала ВСК по расследованию убыточности шахт

По проект постановления проголосовал 181 депутат.

Рада создала ВСК по расследованию убыточности шахт
Фото: LB.ua

Верховная Рада Украины приняла постановление № 2528 об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования причин убыточности предприятий угольно-промышленного комплекса.

Такое решение приняли во время заседания парламента.

За проект постановления проголосовал 181 депутат.

"Временная следственная комиссия направлена на расследование причин убыточности предприятий угольно-промышленного комплекса, на которые мы ежегодно направляем миллиарды гривен поддержки. Часть этой поддержки на самом деле не нужна, поскольку можно оптимизировать очень многие процессы. Это касается и самой добычи угля, и ухудшения качества добычи угля, и погашения задолженности угледобывающих предприятий по электроэнергии. Потому что в связи с этим у них возникают другие подключения, по которым они закупают электроэнергию затем по повышенным тарифам", - заявил во время выступления в парламенте народный депутат Юрий Камельчук.

По его словам, прежде всего ВСК будет расследовать предприятия "Львовуголь", "Волыньуголь", "Львовская угольная компания", шахта "Надежда"

"Более 100 млн гривен в год уходит на содержание уже более 30 лет недостроенной шахты "Надежда Нововолынская", которая строится вблизи Нововолынска. Фактически заблокирована работа шахты "Надежда" из-за долгов по электроэнергии... Основные причины - это неправильный менеджмент и кражи, которые были зафиксированы аудитом Минэнерго", - добавил Камельчук.

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский поручил Министерству энергетики и защиты окружающей среды провести аудит угольной отрасли.

По его словам, главной стратегической проблемой отрасли является 15-летнее непрерывное реформирование, приведшее к многомиллиардным убыткам для государства. За это время дотации государства составили почти 75 млрд гривен.

"Вопрос не только в том, что за эти деньги можно было создать новые производства, новые рабочие места. Вопрос еще и в том, что за эти 15 лет долги государства перед предприятиями выросли до 28 млрд. Странная формула", - сказал президент.

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