На Майдане медики устроили митинг с требованием увеличить расходы на зарплаты в бюджете на 2021 год
"Минимальная зарплата врача должна составлять уже в этом году не меньше 23-25 тысяч гривен".
В центре Киева на Майдане Незалежности медицинские работники устроили митинг с требованием увеличить финансирование медицины в бюджете-2021..
Организатором является движение "Будь как Нина", объединяющее преимущественно медицинских сестер Украины. По словам корреспондента LB.ua, в акции принимают участие несколько десятков медиков.
"Согласно Закону о государственных финансовых гарантиях, на программу медицинских гарантий должно выделяться не менее 5% ВВП, и это является защищенной статьей расходов (до сих пор эта цифра едва переступала 3%). Также, согласно действующему законодательству, тарифы на медицинские услуги должны формироваться таким образом, чтобы в них была предусмотрена возможность оплаты труда врача в размере 250% от средней зарплаты в Украине на июль прошлого года. А это значит, что минимальная зарплата врача должна составлять уже в этом году не меньше 23-25 тысяч гривен. В действительности она втрое ниже, а зарплата среднего медперсонала колеблется в пределах 4 000-5 000 гривен", - сообщили организаторы.
Министр здравоохранения Максим Степанов на утреннем брифинге также выступил с критикой принятого вчера бюджета. Парламент не учел предложения, которые Министерство предоставляло при формировании госбюджета.
Министр финансов Сергей Марченко во время презентации бюджета ко второму чтению отмечал, что заложено повышение зарплат врачам на 30%. Впрочем, это меньше, чем тот показатель, на котором настаивал Минздрав. В министерстве опасаются, что без достойных зарплат украинские медицинские специалисты будут массово выезжать за границу.
Степанов сказал, что Минздрав будет инициировать законопроект для увеличения минимальной зарплаты медработников.