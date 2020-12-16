На Майдане медики устроили митинг с требованием увеличить расходы на зарплаты в бюджете на 2021 год

"Минимальная зарплата врача должна составлять уже в этом году не меньше 23-25 тысяч гривен".

Фото: Lb.ua

В центре Киева на Майдане Незалежности медицинские работники устроили митинг с требованием увеличить финансирование медицины в бюджете-2021..

Организатором является движение "Будь как Нина", объединяющее преимущественно медицинских сестер Украины. По словам корреспондента LB.ua, в акции принимают участие несколько десятков медиков.

"Согласно Закону о государственных финансовых гарантиях, на программу медицинских гарантий должно выделяться не менее 5% ВВП , и это является защищенной статьей расходов (до сих пор эта цифра едва переступала 3%). Также, согласно действующему законодательству, тарифы на медицинские услуги должны формироваться таким образом, чтобы в них была предусмотрена возможность оплаты труда врача в размере 250% от средней зарплаты в Украине на июль прошлого года. А это значит, что минимальная зарплата врача должна составлять уже в этом году не меньше 23-25 тысяч гривен. В действительности она втрое ниже, а зарплата среднего медперсонала колеблется в пределах 4 000-5 000 гривен", - сообщили организаторы.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов на утреннем брифинге также выступил с критикой принятого вчера бюджета. Парламент не учел предложения, которые Министерство предоставляло при формировании госбюджета.

Фото: Lb.ua

Министр финансов Сергей Марченко во время презентации бюджета ко второму чтению отмечал, что заложено повышение зарплат врачам на 30%. Впрочем, это меньше, чем тот показатель, на котором настаивал Минздрав. В министерстве опасаются, что без достойных зарплат украинские медицинские специалисты будут массово выезжать за границу.

Степанов сказал, что Минздрав будет инициировать законопроект для увеличения минимальной зарплаты медработников.