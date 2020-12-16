Посол Украины в Турции прилетел в Киев для участия в "квадриге" по вопросам безопасности

Министры иностранных дел и министры обороны Украины и Турции проведут совместное совещание.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига прибыл в Киев для участия в совместном совещании министров иностранных дел и министров обороны Украины и Турции.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Прибыл для участия в «квадриге» - еще одно серьезное мероприятие проводим. Термин «квадрига» расшифровывается как встреча в формате 2 + 2 (совместно министры иностранных дел и министры обороны Украины и Турции ... Завершаем интенсивный год самым важным мероприятием, которое призвано, в частности, усилить безопасность в Черноморском регионе)", - написал Сибига.

Он отметил, что об использовании такого формата договорились президенты Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган во время встречи в Стамбуле. А в ходе визита в Турцию министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился о проведении мероприятия в Киеве 18 декабря.

"Кроме того, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу приглашен в качестве почетного гостя для выступления перед украинскими послами и генеральными консулами во время совещания, которое будет проходить в онлайн режиме.

Напомним, 14 декабря Украина и Турция подписали контракты на производство корветов и ударных беспилотников.

В рамках визита президента Зеленского в Анкару 16 октября был подписан Меморандум о намерениях между Министерством обороны Украины и Государственным агентством по вопросам оборонной промышленности Турции в области оборонно-промышленных проектов. В то же время было подписано Рамочное военное соглашение между Украиной и Турцией. Документ предусматривает расширение и углубление действующего украинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны, а также определяет порядок такого сотрудничества.

Зеленский также пригласил Турцию присоединиться к Крымской платформе - международной "площадке" для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма.