СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник с противотанковыми минами и взрывчаткой

Из тайника правоохранители изъяли полкило пластида, две противотанковые мины ТМ-62М, почти полкилограмма тротила, девять гранат РГ-42, семь выстрелов ПГ-7 и ВОГ-17.

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области скрытый арсенал с военными средствами поражения и взрывчатыми веществами.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Тайник был оборудован на открытой территории в районе города Счастье, вблизи линии разграничения. Из тайника правоохранители изъяли полкило пластида, две противотанковые мины ТМ-62М, почти полкилограмма тротила, девять гранат РГ-42, семь выстрелов ПГ-7 и ВОГ-17. Также обнаружено более ста патронов различного калибра и двадцать дымовых шашек", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба СБУ

Сейчас правоохранители устанавливают причастность боевиков незаконных вооруженных формирований к закладке тайника.

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ