СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник с противотанковыми минами и взрывчаткой
Из тайника правоохранители изъяли полкило пластида, две противотанковые мины ТМ-62М, почти полкилограмма тротила, девять гранат РГ-42, семь выстрелов ПГ-7 и ВОГ-17.
Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области скрытый арсенал с военными средствами поражения и взрывчатыми веществами.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Тайник был оборудован на открытой территории в районе города Счастье, вблизи линии разграничения. Из тайника правоохранители изъяли полкило пластида, две противотанковые мины ТМ-62М, почти полкилограмма тротила, девять гранат РГ-42, семь выстрелов ПГ-7 и ВОГ-17. Также обнаружено более ста патронов различного калибра и двадцать дымовых шашек", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители устанавливают причастность боевиков незаконных вооруженных формирований к закладке тайника.
Напомним, в октябре в Ровенской области СБУ обнаружила замаскированный тайник с гранатами и взрывчаткой. Правоохранители изъяли 4 ручные противотанковые гранаты РПГ-22, два килограмма пластида, 0,5 кг тротила, самодельное взрывное устройство, 12 гранат Ф-1 с запалами и почти 1000 патронов различного калибра.