СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник с противотанковыми минами и взрывчаткой

Из тайника правоохранители изъяли полкило пластида, две противотанковые мины ТМ-62М, почти полкилограмма тротила, девять гранат РГ-42, семь выстрелов ПГ-7 и ВОГ-17.

СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник с противотанковыми минами и взрывчаткой
Фото: пресслужба СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области скрытый арсенал с военными средствами поражения и взрывчатыми веществами.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Тайник был оборудован на открытой территории в районе города Счастье, вблизи линии разграничения. Из тайника правоохранители изъяли полкило пластида, две противотанковые мины ТМ-62М, почти полкилограмма тротила, девять гранат РГ-42, семь выстрелов ПГ-7 и ВОГ-17. Также обнаружено более ста патронов различного калибра и двадцать дымовых шашек", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба СБУ

Сейчас правоохранители устанавливают причастность боевиков незаконных вооруженных формирований к закладке тайника.

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

Напомним, в октябре в Ровенской области СБУ обнаружила замаскированный тайник с гранатами и взрывчаткой. Правоохранители изъяли 4 ручные противотанковые гранаты РПГ-22, два килограмма пластида, 0,5 кг тротила, самодельное взрывное устройство, 12 гранат Ф-1 с запалами и почти 1000 патронов различного калибра.

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