Степанов о коронавирусе: "Нам удалось полностью остановить рост заболеваемости"

За минувшие сутки в больницы госпитализировали на 200 человек с коронавирусом меньше, чем выписали.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом он сообщил на утреннем брифинге 16 декабря.

"Мы видим стабилизацию по уровню заболеваемости, ситуация остается достаточно напряженной, но нам удалось полностью остановить рост количества", - заявил он.

Степанов добавил, что количество госпитализированных за прошедшие сутки составило 3 242 человека, но при этом выписали почти на 200 человек больше.

Министр также заявил, что Минздрав продолжает увеличивать количество коек с кислородом. К кислороду подключены более 34 тысяч коек, и это количество растет. По состоянию на позавчера было занято примерно 27 тысяч коек с кислородом.

Напомним, что впервые с августа в Украине на неделе с 30 ноября по 6 декабря зафиксировано меньшее количество новых случаев заболевания COVID-19, чем неделей ранее.

Уменьшение динамики распространения коронавирусной болезни в Украине Степанов связал с выполнением введенных правительством противоэпидемических мер. Это, в частности, свидетельствует о действенности карантина "выходного дня", считают в министерстве.

Впрочем, специалисты Киевской школы экономики считают, что улучшение статистики заболеваемости связано с уменьшением количества ПЦР-тестов.

После этого в Минздраве решили изменить алгоритм тестирования - теперь тестировать будут всех, у кого есть симптомы ОРВИ, а не явно коронавируса.