Рада приняла закон "Об электронных коммуникациях" с предложениями Зеленского

За принятие документа проголосовали 228 нардепов.

Рада приняла закон "Об электронных коммуникациях" с предложениями Зеленского
Фото: nus.org.ua

Верховная Рада Украина приняла законопроект №3014 "Об электронных коммуникациях" с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

За принятие документа проголосовали 228 нардепов.

"Закон устанавливает правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, определяет полномочия государства по управлению и регулированию указанной деятельности, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в данной деятельности или пользующихся электронными коммуникационными услугами", - говорится в сообщении парламента.

В частности, документом предусмотрено:

  • ввести уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций;
  • установить исчерпывающий перечень требований к участникам рынка;
  • ввести консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы.

Также закон устанавливает процедуру подачи документов в регуляторный орган в электронном виде.

Документом определены особенности прекращения деятельности поставщиков электронных коммуникационных услуг; установлена ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникации; уточнена терминология в сфере электронных коммуникаций с учетом законодательства ЕС.

Напомним, президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду закон № 3014 "Об электронных коммуникациях" со своими предложениями.

Закон был принят Верховной Радой 30 сентября. Его поддержали 260 народных депутатов.

На сегодняшнем заседании Верховная Рада не набрала достаточного количества голосов за доработанный закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва", который в июле был ветирован президентом. Предложенный документ упрощал доступ к государственной службе и должен был восстановить конкурсы на государственную службу, отмененные на время действия карантина.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Президента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взяткиПрезидента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взятки
Венедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУВенедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУ
Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в УкраинуКулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину
"Слуга народа" Камельчук считает ковид выдумкой, а расходы на вакцины - "ловушкой""Слуга народа" Камельчук считает ковид выдумкой, а расходы на вакцины - "ловушкой"
Президент Литвы отказался переезжать в резиденцию из-за слишком дорогого ремонтаПрезидент Литвы отказался переезжать в резиденцию из-за слишком дорогого ремонта
Блок рекламы


Похожие новости
Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий нардепа Руслана ТребушкинаРада проголосовала за досрочное прекращение полномочий нардепа Руслана Требушкина
Верховная Рада изменила возрастные ограничения для работы на государственной службеВерховная Рада изменила возрастные ограничения для работы на государственной службе
Положения закона о назначении главы НАБУ теряют силу, но Сытник остается полноценным директором, - МалюськаПоложения закона о назначении главы НАБУ теряют силу, но Сытник остается полноценным директором, - Малюська
Во время столкновений на Майдане пострадали 40 полицейских, - НПУВо время столкновений на Майдане пострадали 40 полицейских, - НПУ
ФОПы пострадали в Киеве в стычках с полицией: с Майдана увозят пострадавшихФОПы пострадали в Киеве в стычках с полицией: с Майдана увозят пострадавших
Тимошенко: закон об особом статусе Донбасса - точно не о миреТимошенко: закон об особом статусе Донбасса - точно не о мире
Рада приняла законопроект об административной ответственности судей Конституционного судаРада приняла законопроект об административной ответственности судей Конституционного суда
Рада в первом чтении поддержала изменения в назначении членов Нацсовета теле- и радиовещанияРада в первом чтении поддержала изменения в назначении членов Нацсовета теле- и радиовещания
Рада еще на год продлила действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛОРада еще на год продлила действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО
Украина введет санкции против причастных к незаконной приватизации "Массандры" в КрымуУкраина введет санкции против причастных к незаконной приватизации "Массандры" в Крыму
Последние новости
Подгружаем последние новости