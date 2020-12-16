Рада приняла закон "Об электронных коммуникациях" с предложениями Зеленского

Верховная Рада Украина приняла законопроект №3014 "Об электронных коммуникациях" с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

За принятие документа проголосовали 228 нардепов.

"Закон устанавливает правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, определяет полномочия государства по управлению и регулированию указанной деятельности, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в данной деятельности или пользующихся электронными коммуникационными услугами", - говорится в сообщении парламента.

В частности, документом предусмотрено:

ввести уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций;

установить исчерпывающий перечень требований к участникам рынка;

ввести консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы.

Также закон устанавливает процедуру подачи документов в регуляторный орган в электронном виде.

Документом определены особенности прекращения деятельности поставщиков электронных коммуникационных услуг; установлена ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникации; уточнена терминология в сфере электронных коммуникаций с учетом законодательства ЕС .

Напомним, президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду закон № 3014 "Об электронных коммуникациях" со своими предложениями.

Закон был принят Верховной Радой 30 сентября. Его поддержали 260 народных депутатов.

На сегодняшнем заседании Верховная Рада не набрала достаточного количества голосов за доработанный закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва", который в июле был ветирован президентом. Предложенный документ упрощал доступ к государственной службе и должен был восстановить конкурсы на государственную службу, отмененные на время действия карантина.