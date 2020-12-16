Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий нардепа Руслана Требушкина

За это решение проголосовали 327 нардепов.

Верховная Рада Украины проголосовала за досрочное прекращение полномочий нардепа Руслана Требушкина, поскольку он был избран городским головой Покровска.

Такое решение депутаты приняли на заседании парламента.

"Верховная Рада 327 голосами приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Требушкина Р.В. №4446 в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", - говорится в сообщении пресс-службы Верховной Рады.

Напомним, выборы мэра Покровска выиграл Руслан Требушкин, который на прошлогодних выборах избрался в ВРУ по округу №50 в Донецкой области от "Оппозиционного блока". Теперь этот округ станет вакантным.