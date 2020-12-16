Парламент уволил министра по делам ветеранов Бессараба

Он занимал должность министра с марта этого года.

Парламент уволил министра по делам ветеранов Бессараба
Сергій Бессараб
Фото: Новинарня

Верховная Рада на заседании 16 декабря проголосовала за увольнение министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

За соответствующее решение проголосовал 251 депутат.

Профильный комитет рекомендовал принять отставку, отметив, что она связана, в частности, с состоянием здоровья Бессараба.

Генерал-лейтенант Сергей Бессараб занимал министерский пост с марта этого года. До того, в 2005-2007 гг, был командующим войсками Территориального управления "Север", в 2012-2015 - заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ. С 2015-го - заместителем начальника Генштаба ВСУ.

Вчера на заседании фракции "Слуга народа" президент обсуждал с депутатами некоторые кадровые вопросы, в том числе назначение нового министра по делам ветеранов.

По информации источников LB.ua, министром по делам ветеранов планируют назначить генерал-майора СБУ Юлию Лапутину.

Источники также сообщили, что на заседании фракции депутаты согласовали кандидатуру Лапутиной, однако голосовать за назначение будут на парламентском заседании в пятницу, 18 декабря.

Юлия Лапутина - генерал-майор СБУ, вторая женщина в истории Украины, получившая воинское звание генерала. Подробнее о ней читайте в интервью "Генерал-майор СБУ Юлия Лапутина: "РоSSия создает и подпитывает движения за традиционные ценности".

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