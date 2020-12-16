Положения закона о назначении главы НАБУ теряют силу, но Сытник остается полноценным директором, - Малюська

Законодательство не устанавливает возможности увольнения директора НАБУ в случае неконституционности указа о его назначении.

Министр юстиции Денис Малюська напомнил, что сегодня, 16 декабря, теряют силу отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины, признанные неконституционными решением Конституционного суда от 16 сентября.

Об этом он написал в фейсбуке.

Однако, подчеркнул Малюська, это никоим образом не изменило статус Артема Сытника как директора НАБУ или статус самого Бюро.

При этом он отметил, что в результате решения КСУ сейчас не существует процедуры назначения директора НАБУ.

"В кратко- и среднесрочной перспективе это не критично и не слишком важно, ведь оснований для увольнения директора НАБУ (Сытника) и, соответственно, избрания нового директора, нет, а потому применять процедуру избрания нового директора нам нет необходимости. В долгосрочной перспективе (в 2022 году) процедура назначения директора НАБУ нам уже понадобится", - написал глава Минюста.

Малюська пояснил, что решения КСУ не имеют обратной силы, поэтому на момент назначения Сытника директором НАБУ такое назначение было вполне законным. При этом законодательство не устанавливает возможности увольнения директора НАБУ в случае неконституционности указа о его назначении.

По словам министра юстиции, план власти в этом вопросе состоит из двух частей. Первая заключается в том, чтобы вернуть президенту полномочия назначать и увольнять директора НАБУ.

"Единственный возможный механизм такого возвращения - изменения в Конституцию. Проект таких изменений сейчас обсуждается народными депутатами", - отметил Малюська.

Второй пункт плана состоит в том, чтобы на переходный период (до вступления в силу изменений в Конституцию) урегулировать отдельные процедуры функционирования НАБУ (не касающиеся назначения директора НАБУ) отдельным законопроектом.

"Такой законопроект уже подготовлен правительством и зарегистрирован под №4437. Ожидаем его рассмотрения парламентом уже этой зимой", - добавил министр.

Напомним, 28 августа КСУ признал неконституционным Указ президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Суд пришел к выводу, что пятый президент Петр Порошенко подписанием указа о назначении Сытника в 2015 году превысил свои полномочия. Согласно решению КС, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет Министров.

В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным и обратили внимание на то, что решение было принято в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых "пленок ОАСК", на которых задокументированы разговоры об "управляемом правосудии в Украине", в том числе и относительно принятия решений КСУ.

16 сентября Большая палата КСУ признала неконституционными отдельные положения закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" от 14 октября 2014 года.

В ноябре в Раду был подан законопроект, который лишает президента права назначать директора НАБУ. В конце ноября президент Украины гарантировал послам G7, что Сытник останется директором и в дальнейшем.