ВАКС изменил меру пресечения экс-заместителю главы МинВОТ Грымчаку

Вместо ночного домашнего ареста ему выбрали личное обязательство.

ВАКС изменил меру пресечения экс-заместителю главы МинВОТ Грымчаку
Фото: tsn.ua

Высший антикоррупционный суд отменил ночной домашний арест бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку, обвиняемому в мошенничестве.

Вместо этого Грымчаку выбрали другую меру пресечения - личное обязательство. Об этом адвокат подозреваемого Дмитрий Мельник сообщил в Facebook.

Юрий Грымчак должен прибывать по вызову в суд, воздерживаться от общения со свидетелями и другим обвиняемым, а также сотрудниками КГГА, Минкультуры и Украинского государственного института наследия.

Фото: Facebook Дмитрий Мельник

Фото: Facebook Дмитрий Мельник

Юрий Грымчак был заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины с 10 марта 2017 по 4 сентября 2019 года. Его уволили уже после задержания.

По версии следствия, Грымчак и сообщник требовали более миллиона долларов за предоставление некоторых услуг. Представитель одной из частных компаний рассказал Грымчаку о проблеме с получением разрешительных документов на строительство в пределах охранной территории Киева. Грымчак заявил, что за $ 1 млн может решить этот вопрос. Деньги якобы нужны были, чтобы подкупить чиновников в Минкультуры, Минюсте, КГГА и в Украинском государственном институте культурного наследия.

Этой же фирме требовались консультации по гражданскому делу о взыскании долга с другого частного предприятия. По версии следствия, Грымчак за $ 100 тыс. взялся обеспечить принятие необходимого судебного решения.

В ходе переговоров стороны договорились о сумме в $ 80 тыс. Первую часть денег в размере $ 50 тыс. Грымчак и его помощник Игорь Овдиенко поделили между собой.

Грымчака и помощника задержали 14 августа 2019 года после получения $ 480 тыс. ($ 30 тыс. за решение вопроса с судом и $ 450 тыс. за разрешительные документы).

Сторона обвинения отметила, что заместитель министра не имел целью злоупотреблять своим положением, а лишь «осуществлял мошеннические действия, чтобы завладеть чужими средствами».

Так, по данным следствия, Грымчак обещал повлиять на Верховный Суд и Министерство культуры за вознаграждение, но не планировал делать это.

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Юрия Грымчака и его помощника.

В июне в Высшем антикоррупционном суде прокурор объявил обвинительный акт по делу Юрия Грымчака.

В июле адвокат экс-заместителя министра сообщил, что ЕСПЧ получил заявление Грымчака по иску против Украины.

15 октября ВАКС продлил ночной домашний арест Грымчаку еще на 60 суток.

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