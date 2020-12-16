Оккупационные войска 11 раз открывали огонь на Донбассе

Боевых потерь и ранений в рядах ВСУ нет.

Оккупационные войска 11 раз открывали огонь на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 15 декабря, роSSийско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"На разных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал наших воинов неприцельно обстрелами в течение всех суток", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" больше всего обстрелов зафиксировано в пригороде Авдеевки. Боевики четыре раза открывали огонь в направлении украинских позиций из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. Вблизи Опытного и Водяного, что на Приазовье, открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" зафиксировано два нарушения прекращения огня - недалеко от населенного пункта Шумы. Оккупанты использовали как подствольные, так и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

"Огневые провокации вооруженных формирований РоSSийской Федерации не несли угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - отметили в штабе.

С начала текущих суток, 16 декабря, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня - вблизи Водяного открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Напомним, в течение суток, 15 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

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