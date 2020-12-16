США обвинили РоSSию в подрыве стабильности Средиземноморья

По словам Помпео, РоSSия действует исключительно в собственных интересах и в ущерб региону.

США обвинили РоSSию в подрыве стабильности Средиземноморья
Майкл Помпео
Фото: president.gov.ua

Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил роSSийские власти в подрыве стабильности в Средиземноморском регионе, в частности в Сирии, Ливии и ряде других стран.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном Государственным департаментом 15 декабря.

Заявление обнародовано в ответ на слова главы МИД РоSSии Сергея Лаврова о том, что Соединенные Штаты ведут политические игры в Средиземноморском регионе и затягивают назначение нового спецпредставителя генерального секретаря ООН в Ливии.

"Печально и неконструктивно, что господин Лавров снова искажает факты и пытается переписать историю", - сообщил Помпео.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон активно работает с союзниками и партнерами в Восточном Средиземноморье для обеспечения большей стабильности, безопасности и процветания.

"Если кто и играет в политические игры и пытается тормозить прогресс в региональных конфликтах, то это РоSSия, которая действует исключительно в собственных интересах и в ущерб региона", - подчеркнул Помпео.

В частности Помпео отметил, что в Ливии "Москва продолжает нарушать эмбарго ООН на поставки оружия и разжигать конфликт руками подконтрольного ей военизированного формирования "Группа Вагнера".

Напомним, парламент Швеции поддержал увеличение оборонного бюджета на 2021-2025 годы на 40% из-за роста напряженности в регионе, в частности, из РоSSии и ее военных возможностей.

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