СБУ предотвратила нелегальный экспорт авиационного военного оборудования

К сделке причастен менеджмент одной из отечественных транспортных авиакомпаний.

Контрразведчики Службы безопасности Украины предотвратили в Николаеве попытку скрытого вывоза с территории Украины авиационного оборудования военного назначения для нужд одной из стран Ближнего Востока.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Оперативники спецслужбы установили, что сделку планирует менеджмент одной из отечественных транспортных авиакомпаний, специализирующейся на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки. Фигуранты пытались организовать нелегальный вывоз за пределы Украины авиационных изделий и приборов, которыми комплектуются военно-транспортные самолеты", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба СБУ

Следствие установило, что злоумышленники скрыли военную продукцию от таможенного досмотра среди бортового оборудования самолета авиакомпании, который после прохождения технического обслуживания должен был вылететь за пределы Украины. В то же время у компании отсутствовали разрешительные документы Государственного экспортного контроля Украины, предусмотренные действующим законодательством для перемещения за пределы страны изделий военного назначения.

Фото: пресс-служба СБУ

В СБУ также добавили, что продукцию направили на экспертизу. После ее выводов будет приниматься решение об открытии уголовного производства, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Фото: пресс-служба СБУ