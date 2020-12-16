СБУ предотвратила нелегальный экспорт авиационного военного оборудования

К сделке причастен менеджмент одной из отечественных транспортных авиакомпаний.

СБУ предотвратила нелегальный экспорт авиационного военного оборудования
Фото: пресслужба СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины предотвратили в Николаеве попытку скрытого вывоза с территории Украины авиационного оборудования военного назначения для нужд одной из стран Ближнего Востока.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что сделку планирует менеджмент одной из отечественных транспортных авиакомпаний, специализирующейся на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки. Фигуранты пытались организовать нелегальный вывоз за пределы Украины авиационных изделий и приборов, которыми комплектуются военно-транспортные самолеты", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба СБУ

Следствие установило, что злоумышленники скрыли военную продукцию от таможенного досмотра среди бортового оборудования самолета авиакомпании, который после прохождения технического обслуживания должен был вылететь за пределы Украины. В то же время у компании отсутствовали разрешительные документы Государственного экспортного контроля Украины, предусмотренные действующим законодательством для перемещения за пределы страны изделий военного назначения.

Фото: пресс-служба СБУ

В СБУ также добавили, что продукцию направили на экспертизу. После ее выводов будет приниматься решение об открытии уголовного производства, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Фото: пресс-служба СБУ

Напомним, в октябре в Запорожье СБУ разоблачила на таможне коррупционную схему экспорта зерна на десятки миллионов гривен. Только с одной "отправки" зерна госбюджет недополучал более 1,2 миллиона гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Президента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взяткиПрезидента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взятки
Венедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУВенедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУ
Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в УкраинуКулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину
"Слуга народа" Камельчук считает ковид выдумкой, а расходы на вакцины - "ловушкой""Слуга народа" Камельчук считает ковид выдумкой, а расходы на вакцины - "ловушкой"
Президент Литвы отказался переезжать в резиденцию из-за слишком дорогого ремонтаПрезидент Литвы отказался переезжать в резиденцию из-за слишком дорогого ремонта
Блок рекламы


Похожие новости
Украина не считает поражением решение арбитража о моратории на экспорт леса-круглякаУкраина не считает поражением решение арбитража о моратории на экспорт леса-кругляка
Парламент Азербайджана одобрил отмену военного положенияПарламент Азербайджана одобрил отмену военного положения
В СБУ прокомментировали обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте"В СБУ прокомментировали обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте"
Стало известно имя военного, убитого снайпером вблизи АвдеевкиСтало известно имя военного, убитого снайпером вблизи Авдеевки
В Париже со слезоточивым газом выселили нелегальный лагерь мигрантовВ Париже со слезоточивым газом выселили нелегальный лагерь мигрантов
Киев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницахКиев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницах
Александр Лукашенко оценил возможность военного конфликта с УкраинойАлександр Лукашенко оценил возможность военного конфликта с Украиной
Контрразведка СБУ предотвратила вывоз двигателей для военных кораблей РФКонтрразведка СБУ предотвратила вывоз двигателей для военных кораблей РФ
Дочь военного, который поджег себя на Майдане, требует встречи с ЗеленскимДочь военного, который поджег себя на Майдане, требует встречи с Зеленским
В Запорожье СБУ разоблачила на таможне коррупционную схему экспорта зерна на десятки миллионов гривенВ Запорожье СБУ разоблачила на таможне коррупционную схему экспорта зерна на десятки миллионов гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости