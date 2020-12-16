Дания предлагает Украине сотрудничество в в сфере строительства кораблей

Посол Дании в Украине выразил готовность к развитию сотрудничества между странами.

Фото: https://www.facebook.com/oleguruskyi

Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский и посол Дании Оле Эгберг Миккельсен обсудили реформирование оборонной промышленности в Украине, а также сотрудничество между странами.

Об этом Уруский сообщил на своей странице в Facebook.

"Проинформировал посла о планах по реформированию оборонной промышленности Украины, в частности по созданию холдингов и корпоратизации предприятий. Подчеркнул, что мы осуществляем реформы не ради самих реформ, а с целью создания в стране благоприятного бизнес-климата", - написал Уруский.

Со своей стороны посол Дании в Украине выразил готовность к развитию сотрудничества между странами. Посол также отметил, что Украина и Дания являются близкими партнерами.

"В то же время посол отметил, что Дания готова оказать помощь Украине в процессе реформирования промышленности и развивать сотрудничество между странами по разным направлениям, в частности в сфере кораблестроения. Сейчас есть интересные предложения, которые требуют должного внимания", - отметил вице-премьер.

Напомним, 14 декабря министр обороны Украины Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотников для нужд Вооруженных Сил Украины.